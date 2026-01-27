Dirty Dancing, il vero sequel del film cult è ufficiale regala una sorpresa eclatante: ecco chi torna Dirty Dancing torna a far sognare i fan con il sequel del primo capitolo. Jenifer Grey sarà ancora Baby

Film che ha segnato un’epoca, ambientato nell’estate del 1963 in un villaggio turistico sui monti Catskill. Dirty Dancing è divenuto un cult del 1987 che racconta l’estate di Baby e l’incontro che le cambia la vita con Johnny, insegnante di ballo ribelle e magnetico.

Con protagonisti Patrick Swayze e Jennifer Grey, tra musica iconica, danza e romanticismo, è diventato un simbolo di libertà, crescita e amori indimenticabili, segnando intere generazioni, soprattutto quelle appassionate al mondo della danza. Premiato anche con l’Oscar per la miglior canzone, ovvero "(I’ve Had) The Time of My Life" interpretata da Bill Medley e Jennifer Warnes e scritta appositamente per il lungometraggio. La notizia del momento è che il sequel del film arriverà nelle sale, prodotto da Nina Jacobson e Brad Simpson , investitori principali dei film di Hunger Games.

Dirty Dancing, Jennifer Grey entusiasta: sarà ancora Baby

L’altra notizia, che ha emozionati i fans, è che ad interpretare Baby Houseman sarà sempre Jennifer Grey, protagonista del primo capitolo di successo. L’attrice americana, candidata come miglior attrice ai Golden Globes del 1988 grazie a Dirty Dancing, ha mostrato subito entusiasmo per il nuovo progetto: "Il ruolo di Baby ha occupato un posto molto profondo e significativo nel mio cuore, così come in quello di tantissimi fan nel corso degli anni. Mi sono chiesta a lungo dove avremmo potuto ritrovare Baby dopo tanti anni e come sarebbe stata la sua vita adesso, ma ci è voluto del tempo per riunire il tipo di persone che ritenevo potessero essere incaricate di costruire un’eredità degna a seguito del primo capitolo. Il momento è arrivato e sono entusiasta di dire che sembra che l’attesa sia finalmente finita"

Anche il produttore Jacobson ha voluto dire la sua a riguardo: " Dirty Dancing è uno di quei rari film che riesce a essere emozionante, divertente e ribelle. Può esserlo oggi come lo era l’anno della sua uscita. Poter lavorare con Jennifer Grey e la Lionsgate al sequel è una gioia autentica per Brad e me. Ci sentiamo davvero fortunati ad essere stati invitati di nuovo al Kellerman’s (location del film) per un altro ballo".

La casa di produzione cinematografica a capo del progetto e la Lionsgate e a proposito di questo ha parlato Adam Fogelson, presidente del Lionsgate Motion Picture Group: "Dirty Dancing rimane amato oggi come lo era al momento della sua uscita e Siamo più che entusiasti di annunciare di aver messo insieme il team perfetto per portare avanti questo film, su tutti Jennifer Grey. I fans di vecchia data e il nuovo pubblico potranno scoprire la magia, la musica e l’emozione di Dirty Dancing 2, il sequel.

