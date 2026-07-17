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"Sorpreso, felice e lusingato": Giovanni Veronesi chiuderà la Mostra del Cinema di Venezia col film Dio Ride

L'ultima fatica di Veronesi è stato scelto come film di chiusura, in prima mondiale, per la prossima Mostra del Cinema di Venezia

Anna Montesano

Anna Montesano

Web Editor

Web editor appassionata di cinema e TV, dopo la laurea in Lettere Moderne mi specializzo in Editoria e Giornalismo e trasformo la passione per la scrittura in un lavoro.

Giovanni Veronesi chiuderà la Mostra del Cinema di Venezia col film Dio Ride
Raiplay

Il nuovo film di Giovanni Veronesi, intitolato Dio Ride, avrà l’onore di chiudere l’83a Mostra del Cinema di Venezia, diretta da Alberto Barbera e in programma dal 2 al 12 settembre 2026. La pellicola verrà proiettata in anteprima mondiale sabato 12 settembre nella Sala Grande del Palazzo del Cinema, subito dopo la cerimonia di premiazione.

Dio Ride di Giovanni Veronesi chiude la Mostra del Cinema di Venezia: le gioia del regista

Giovanni Veronesi non ha nascosto l’emozione per questo importante traguardo: "Di solito faccio fatica a esprimere a parole quello che provo, ma questa volta l’invito a Venezia mi ha davvero sorpreso e lusingato. Posso dirlo: sono felicissimo.", ha ammesso. Anche il direttore della Mostra, Alberto Barbera, ha speso parole di grande stima per il progetto, spiegando che il festival si chiuderà in bellezza proprio grazie a Veronesi e ai suoi attori. Barbera ha sottolineato come il film riesca a unire magistralmente ironia e leggerezza per raccontare un tema serio, recuperando quel registro tipico della migliore tradizione del cinema italiano, che per troppo tempo era stato messo da parte.

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Il cast e la trama del film

Dio Ride film vanta un cast di attori nostrani davvero straordinario: tra i protagonisti troviamo Pierfrancesco Favino, Silvio Orlando, Alma Noce, Francesco Gheghi, Maurizio Lombardi e Paolo Rossi, con la partecipazione di Carlo Cecchi nei panni di Papa Innocenzo X.

La storia è ambientata in pieno Seicento ed è liberamente ispirata a fatti realmente accaduti. Per vederla sul grande schermo non bisognerà aspettare molto dopo il festival: Dio Ride uscirà infatti nelle sale italiane il 29 ottobre, distribuito da PiperFilm. Il progetto è una grande coproduzione che vede coinvolte Indiana Production, PiperFilm e Ogi Film, in collaborazione con Netflix. La sceneggiatura è stata scritta a più mani da Giovanni Veronesi insieme a Nicola Baldoni, Gianluca Bernardini e Nicola Deorsola, con il supporto di Paolo Portone e Jean Jacques Ilunga.

Una grande traguardo, dunque, per Giovanni Veronesi, che arriva da progetti come La valanga azzurra (un film documentario sullo storico sci alpino italiano) e Romeo è Giulietta (commedia romantica con Sergio Castellitto e Pilar Fogliati).

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