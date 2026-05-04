Audrey Hepburn rinasce, Thomasin McKenzie incanta il set di Dinner With Audrey: è una diva combattuta tra amore, moda e ambizioni Dal set di Budapest arrivano le prime immagini di Dinner With Audrey: Thomasin McKenzie è Hepburn, Elgort nei panni di Givenchy nella Parigi degli anni ’50.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Finalmente sono arrivate e noi non aspettavamo altro! Di recente, sono state pubblicate le prime foto dal set di Dinner With Audrey, biopic su Audrey Hepburn con Thomasin McKenzie nel ruolo dell’attrice emergente e Ansel Elgort nei panni di Hubert de Givenchy. Deadline ha inoltre annunciato l’ingresso nel cast di Miranda Richardson e Judy Greer, che si aggiungono a Michael Shannon.

Dinner With Audrey, le immagini dal set del film con Thomasin McKenzie

Nelle scorse ore, Deadline ha svelato le prime immagini dal set di Dinner With Audrey, film con protagonisti Thomasin McKenzie nei panni di Audrey Hepburn e Ansel Elgort in quelli di Hubert de Givenchy. Il film, prodotto da Wayfarer Studios, Hyde Park Entertainment e Mad Chance Productions, è attualmente in lavorazione a Budapest. Nel cast si aggiungono Miranda Richardson, che interpreta la madre di Hepburn, ed Ella Van Heemstra, e Judy Greer, nel ruolo della costumista Edith Head. Il film è diretto da Abe Sylvia e scritto da Kara Holden. Hyde Park International lo presenterà ai distributori al Festival di Cannes. La storia è ambientata nella Parigi del 1953 e segue la giovane Audrey Hepburn, attrice emergente ma insicura, che incontra il giovane stilista Hubert de Givenchy mentre cerca abiti autentici per il film Sabrina. Tra i due nasce un legame artistico e personale che, dopo una notte decisiva, dà inizio a una collaborazione destinata a durare decenni.

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Il film vuole raccontare una delle partnership più iconiche tra moda e cinema, con grande attenzione alla ricostruzione storica e all’eleganza dell’epoca. La produzione ha coinvolto anche la fotografa Sophie Elgort per esprimere al meglio l’amicizia tra i due protagonisti. Il progetto è finanziato da Wayfarer Studios e prodotto da diversi partner, con le vendite internazionali affidate a UTA Independent Film Group.

Il fascino di Thomasin McKenzie nei panni di Audrey Hepburn

La pellicola non è un biopic completo sulla vita di Audrey Hepburn, ma si concentra su un momento significativo della sua esistenza, l’attrice scomparsa a 63 anni. Nelle foto, Thomasin McKenzie e Ansel Elgort appaiono eleganti e raffinati. Si riconosce il celebre abito nero indossato dalla Hepburn in una scena con Humphrey Bogart, insieme a cappello e guanti lunghi neri tipici dell’epoca. Gli scatti sono firmati da Sophie Elgort, sorella di Ansel. Per quanto riguarda la data di uscita del film, non sappiamo quando Dineer With Audrey arriverà sul grande schermo, anche perché le riprese sono in corso. Noi continueremo ad aggiornarvi.

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