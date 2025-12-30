Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Din Don - La magia del cinema, torna l'iconico film natalizio con Rocco Siffredi

Ambientata interamente nel paese di Pellizzano, la storia che ruota attorno al cinema nel cinema, oltre al cameo di Rocco Siffredi, protagonista indiscusso del progetto.

Riccardo Greco

Riccardo Greco

Web Editor

Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

In Din Don – La magia del cinema, la quiete del paese di Pellizzano viene stravolta dall’arrivo di una vera produzione cinematografica. Don Donato e gli abitanti si ritrovano improvvisamente coinvolti nei casting e nelle audizioni per un film horror che promette di portare notorietà e opportunità inattese. A guidare il progetto c’è Rocco Siffredi, che nel film interpreta sé stesso e diventa una presenza centrale e sorprendente, catalizzando curiosità, ambizioni e rivalità tra i paesani. Tra provini improvvisati, gelosie, sogni di gloria e situazioni al limite dell’assurdo, il set finisce per mettere a nudo desideri e fragilità di ciascun personaggio, trasformando Pellizzano in un vero e proprio teatro a cielo aperto.
Din Don – La magia del cinema va in onda stasera stessa, su Cine 34 alle 22:40.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Potrebbe interessarti anche

Raoul Bova - Lino Guanciale

Fiction Rai, rivoluzione Don Matteo 15 e Lino Guanciale in un ruolo da brividi: cosa vedremo nel 2026

Dal ritorno di Cuori, Imma Tataranni e Sabrina Ferilli alla serie su Matteo Messina ...
Don Matteo 15 - Raoul Bova

Don Matteo 15, il promo scatena la bufera sul web: "Partiamo malissimo", cosa succede al maresciallo Cecchini

Le prime immagini della nuova stagione preoccupano i fan: mancano due personaggi for...
I film in onda in TV stasera, sabato 20 dicembre 2025: da Fast and Furious a Ficarra e Picone

I film in onda in TV stasera, sabato 20 dicembre 2025: da Fast and Furious a Ficarra e Picone

Dall’animazione di Shrek su Italia 1 all’azione di The Beekeeper su Sky Cinema 1, pa...
Alfonso Signorini

Caso Signorini, Grande Fratello Vip in subbuglio: "Provini ripartiti da zero". I veti e i primi nomi

Dopo lo scandalo fatto esplodere da Fabrizio Corona, la macchina organizzativa del r...
Don Backy e Caterina Balivo

Don Backy stronca Sanremo 2026: “Non sono vere canzoni”, replica perfidissima di Caterina Balivo

A la volta buona, un acceso dibattito tra passato e presente musicale, con critiche ...
Rocco Schiavone e Montalbano: l'incontro su RaiPlay che i fan non sapevano di volere

Rocco Schiavone e Montalbano indagano insieme su RaiPlay: l'incontro che i fan non sapevano di volere

Lo scrittore siciliano è protagonista di un documentario che ripercorre i grandi pas...
Riccardo Scamarcio

Su RaiPlay Riccardo Scamarcio in un film di Natale che tutti dovreste vedere e non è l'unico meritevole

Cinque film di Natale poco conosciuti su RaiPlay: storie romantiche, familiari e sor...
brad pitt

Brad Pitt, stasera in Tv (gratis) il suo film più acclamato: un gioiello imperdibile

Una serata ricchissima di cinema: dalla magia di Lo schiaccianoci e i quattro regni ...
Tom Cruise

Tom Cruise, stasera in TV il suo film della svolta: un cult (milionario) che ha rivoluzionato il cinema

Scoprite i migliori film disponibili nella serata di lunedì 22 dicembre 2025: dal ro...

Enel

Facile, immediato, gratuito

Nuovo numero assistenza clienti Enel

LEGGI

Personaggi

Irene Giancontieri

Irene Giancontieri
Letizia Arnò

Letizia Arnò
Damiano Gavino

Damiano Gavino
Rocío Muñoz Morales

Rocío Muñoz Morales

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963