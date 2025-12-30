Din Don - La magia del cinema, torna l'iconico film natalizio con Rocco Siffredi
Ambientata interamente nel paese di Pellizzano, la storia che ruota attorno al cinema nel cinema, oltre al cameo di Rocco Siffredi, protagonista indiscusso del progetto.
In Din Don – La magia del cinema, la quiete del paese di Pellizzano viene stravolta dall'arrivo di una vera produzione cinematografica. Don Donato e gli abitanti si ritrovano improvvisamente coinvolti nei casting e nelle audizioni per un film horror che promette di portare notorietà e opportunità inattese. A guidare il progetto c'è Rocco Siffredi, che nel film interpreta sé stesso e diventa una presenza centrale e sorprendente, catalizzando curiosità, ambizioni e rivalità tra i paesani. Tra provini improvvisati, gelosie, sogni di gloria e situazioni al limite dell'assurdo, il set finisce per mettere a nudo desideri e fragilità di ciascun personaggio, trasformando Pellizzano in un vero e proprio teatro a cielo aperto.
Din Don – La magia del cinema va in onda stasera stessa, su Cine 34 alle 22:40.
