Dimartino, la crisi post Sanremo e la rinascita (senza Colapesce): “Non sono una hit”. Ma apre alla reunion
Il cantautore torna sulle scene musicali proprio oggi con un nuovo album da solista intitolato “L’improbabile piena dell’Oreto”: scopriamo di più.
Negli ultimi anni il cantautore Antonio Dimartino, conosciuto solamente come Dimartino, è riuscito a farsi apprezzare dal grande pubblico con i brani di successo Musica leggerissima e Splash, portati a Sanremo in coppia con l’amico e collega Lorenzo Urciullo, in arte Colapesce. Dopo un periodo di silenzio, il cantante è ora pronto tornare sulle scene con un nuovo album da solista intitolato L’improbabile piena dell’Oreto. Nel presentare questo nuovo progetto discografico, Dimartino si è dunque raccontato senza filtri, dalla crisi post Sanremo fino alla grande rinascita: ecco cosa ha detto.
Dimartino, il nuovo album da solista: "Non potevo passare la vita a inseguire la hit"
Dimartino ha debuttato proprio oggi con il nuovo album L’improbabile piena dell’Oreto, un progetto che, come ha raccontato lui stesso tra le pagine di Fanpage, "nasce da una crisi, ma è più una crisi esistenziale, dovuta probabilmente al passare degli anni. In questo periodo ho fatto un grande cambiamento: da Milano sono tornato a vivere a Palermo. Questo è stato lo scenario del disco: non poteva che essere la mia città".
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Un disco che arriva dunque in un momento di grandi cambiamenti per il cantautore: un’evoluzione che ha quindi voluto rappresentare utilizzando proprio il ‘fiume’ come metafora. "Il fiume mi sembrava un’immagine che rappresenta in modo perfetto il rapporto con la vita. L’Oreto parte dalla sorgente pulito, poi man mano si sporca. E poi arriva al mare e sfocia, un po’ come la vita, come una rappresentazione dell’evoluzione dell’essere umano. È una metafora molto adatta per raccontare un percorso di vita", ha raccontato Dimartino a La Repubblica.
Questo nuovo progetto segna però anche il suo ritorno come solista dopo diversi anni passati al fianco di Colapesce e il successo di Sanremo che ha portato ad entrambi una popolarità smisurata. "Per un periodo, con ‘Musica leggerissima’, eravamo meme che camminavano, non potevamo quasi girare per strada. Ma l’ho vissuta con lucidità. Non ho mai pensato che quella dovesse essere la regola", ha rivelato Dimartino. E da qui la scelta di riproporsi nuovamente anche come solista. "Per me questo disco è in linea con tutto: non potevo passare la vita a inseguire la "hit", perché non sono mai stato quello".
Dimartino, l’amicizia con Colapesce e il Tour 2026
Ma, a proposito dell’amico e collega Colapesce, Dimartino ha rivelato di averlo coinvolto soltanto a progetto terminato, e che in futuro nulla gli impedirebbe di tornare di nuovo a fare musica insieme "L’ha sentito quando era tutto già finito. Avendo scritto tanto insieme poteva influenzarmi, l’ho coinvolto quando non si poteva più fare niente. Ci sentiamo tutti i giorni, abbiamo ambizioni cinematografiche e potremmo anche tornare con un disco. La nostra è una collaborazione emotiva, non è un featuring, lo stop era fisiologico per entrambi. Ma la collaborazione va anche oltre l’amicizia. Era facile cercare di sfornare tante hit, ma il principio della ‘ditta’ da successi l’abbiamo escluso. Abbiamo bisogno di pause e riprese".
Insomma, un disco che per Dimartino significa molto, e che lo accompagnerà anche nel suo grande ritorno live con L’improbabile piena dell’Oreto Tour 2026. Ecco tutte le date:
- 8 maggio – Roma, Chiesa Valdese (Unplugged In Monti)
- 9 maggio – Bari, La Vallisa
- 11 maggio – Milano, Teatro Filodrammatici (in concerto per MI AMI)
- 13 maggio – Torino, Coro di Santa Pelagia
- 14 maggio – Firenze, Sala Vanni
- 15 maggio – Fano, Festival Sopravento
Potrebbe interessarti anche
Dimartino e l’album senza Colapesce: “Ecco perché ci siamo separati”, il retroscena e la cautela su Sanremo
Due anni fa Colapesce Dimartino hanno preso strade diverse, ora è in arrivo l'album ...
Achille Lauro imperdonabile, Arisa delude e rischia grosso: menomale che c'è Caparezza a spazzare via Sanremo. Le pagelle del 20 marzo 2026
Tornano i grandi nomi, ma la fretta di Arisa rischia di oscurare il successo di Sanr...
È Sayf quello da tenere d'occhio adesso, ma attenzione a Willie Peyote: la coda lunga di Sanremo non si è esaurita. Nuovi album maggio 2026
Se tra gli italiani la fanno da padrone due ex voci del Festival, sul fronte interna...
Arisa commuove la Spagna con “Canta ancora": l’esibizione (da brividi) alla presentazione de Il ragazzo dai pantaloni rosa
La cantante, recentemente protagonista al Festival di Sanremo 2026, si è esibita a M...
Arisa si gioca la voce in Foto mosse, il nuovo album in cui può essere finalmente se stessa: un rischio necessario. La nostra recensione
Un nuovo album con tutti i brani scritti da lei. Arisa è maturata ancora dai tempi d...
Sanremo 2026, 2 milioni di italiani con il Festival come suoneria: domina Olly, c'è anche Annalisa e la sorpresa Loretta Goggi
Un'indagine rivela quali canzoni dell'Ariston accompagnano le telefonate degli itali...
Mannarino: "Due mesi in una foresta". Finalmente il nuovo album 'Primo Amore' dopo 5 anni (e una crisi)
Il cantautore sta per tornare con un nuovo progetto discografico che presenterà in d...
Michele Bravi, il nuovo album dopo l’ingiustizia di Sanremo: “Stavolta ho scritto canzoni felici”. E svela la sua svolta da attore
Tutto pronto per l’uscita del nuovo disco “Commedia Musicale”, mentre il cantante si...