Alessandro Di Battista torna in tv dopo il malore, DiMartedì fa il colpaccio: il primo faccia a faccia con Floris
Dopo il grave problema di salute avuto a Cuba e il successivo intervento chirurgico, l'ex deputato del Movimento 5 Stelle torna davanti alle telecamere.
Il ritorno di Alessandro Di Battista in televisione è arrivato al termine di settimane particolarmente delicate, segnate dal malore avuto a Cuba, dall’intervento chirurgico all’Avana e dal successivo rientro in Italia. Dopo essere comparso in un videomessaggio trasmesso da DiMartedì il 22 settembre, questa sera, martedì 29 settembre, l’ex deputato del Movimento 5 Stelle sarà finalmente ospite in studio di Giovanni Floris, tornando così a confrontarsi direttamente con il pubblico dopo quanto accaduto.
Alessandro Di Battista a DiMartedì: il ritorno dopo il malore
La vicenda era iniziata il 28 agosto, quando Di Battista, che si trovava a Cuba per un reportage, era stato colpito da un improvviso malore e ricoverato inizialmente a Santa Clara. Le sue condizioni avevano reso necessario il trasferimento a L’Avana, dove era stato sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza. Il 12 settembre era poi rientrato in Italia a bordo di un’aeroambulanza, proseguendo il percorso di recupero al Policlinico Gemelli di Roma, dal quale era stato dimesso il 18 settembre.
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A pochi giorni dalle dimissioni aveva già voluto rassicurare chi si era preoccupato per lui, spiegando sui social: "Sto molto meglio e finalmente sono a casa! Grazie ai medici e al personale del Policlinico Gemelli di Roma e grazie a tutti voi per l’affetto che ho sentito ogni giorno". Un messaggio che aveva lasciato intendere la volontà di raccontare personalmente, una volta possibile, il percorso affrontato.
Il videomessaggio a Giovanni Floris
Il primo passo verso il ritorno televisivo era arrivato proprio nello studio di DiMartedì, anche se a distanza. Nel videomessaggio Di Battista aveva mostrato i segni dell’intervento e aveva parlato delle sue condizioni, spiegando: "Mi sento meglio, più in forze. Ogni giorno mi sento meglio, oggi mi sento meglio di ieri e domani starò meglio di oggi".
Aveva inoltre anticipato il desiderio di tornare presto davanti alle telecamere: "Tornerò prestissimo, anche perché mi va di raccontare quello che mi è accaduto e anche quello che sta accadendo a Cuba". Parole che trovano ora un seguito concreto con la sua presenza accanto a Giovanni Floris.
Il racconto della serata
Questa volta, dunque, non sarà soltanto un collegamento registrato. Di Battista sarà ospite della puntata di DiMartedì del 29 settembre, in onda su La7 dalle 21.15, e potrà raccontare direttamente il periodo vissuto lontano dall’Italia, tra il malore, l’operazione e il successivo ritorno a casa.
Resta particolarmente atteso proprio il suo racconto personale, considerando che finora ha scelto di mantenere riservati molti dettagli sulle proprie condizioni.Come sempre nel corso della puntata ci sarà spazio anche per l’attualità politica italiana e internazionale, ma la presenza di Di Battista rappresenta inevitabilmente uno dei momenti più attesi della serata, soprattutto dopo le tante domande e le preoccupazioni suscitate dal suo improvviso problema di salute.
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01 Ottobre 2026
Ore 14Rai 2
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