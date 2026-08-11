Diletta Leotta, bufera social per le foto davanti all’Etna in eruzione: "Una posa fashion davanti a un fenomeno della natura" Le immagini pubblicate dalla conduttrice dalla Sicilia hanno conquistato molti apprezzamenti, ma anche una pioggia di critiche per il modo in cui è stato raccontato sui social il vulcano in attività.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Una serata sull’Etna, il vulcano in eruzione e uno scenario che, per chi è cresciuto in Sicilia, rappresenta qualcosa di familiare. È così che Diletta Leotta ha raccontato sui social una delle sue giornate trascorse nella sua terra d’origine, pubblicando una serie di fotografie scattate durante un’escursione notturna. Il risultato, però, è stato molto diverso da quello probabilmente immaginato dalla conduttrice: accanto agli apprezzamenti sono arrivate numerose critiche, dando vita a una discussione che ha rapidamente coinvolto centinaia di utenti.

Diletta Leotta e le foto davanti alla lava che fanno scoppiare le polemiche

Nel carosello condiviso da Diletta Leotta, la conduttrice appare tra la vegetazione dell’Etna, con abbigliamento da escursione, per poi mostrarsi davanti allo spettacolo della colata lavica illuminata dalla notte. A corredo delle immagini ha scritto semplicemente "Etna is on fire", accompagnando le fotografie con un entusiasmo evidente per un fenomeno naturale particolarmente suggestivo. Proprio il contrasto tra la spettacolarità dell’eruzione e il modo in cui la conduttrice ha scelto di mettersi in posa ha però fatto discutere. Alcuni follower hanno percepito quelle immagini come troppo patinate rispetto alla situazione, quasi come se il vulcano fosse diventato lo sfondo di un servizio fotografico. Una delle osservazioni più ricondivise sui social e sulle news recita: "La posa è da Milano Fashion Week e invece dietro hai un fenomeno della natura che si manifesta". Un altro utente, pur mantenendo toni meno duri, ha scritto: "Per quanto in sicurezza, non credo sia un grande esempio da dare, fare foto vicino a un vulcano e alla sua colata in atto".

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I dubbi sulla sicurezza

La polemica non si è concentrata soltanto sull’estetica delle fotografie. Diversi utenti hanno infatti sollevato interrogativi sulla distanza dalla colata e sulle modalità con cui Diletta avrebbe raggiunto quella zona, chiedendo "Con quale autorizzazione siete arrivati così vicino alla colata". Un tema che ha alimentato ulteriormente la discussione, anche se dalle immagini non è possibile stabilire con precisione quale fosse la reale distanza dal fronte lavico. Nel resto del materiale pubblicato, inoltre, si vede la presenza di altre persone, elemento che lascia pensare a un’escursione organizzata e non a un accesso improvvisato.

Il silenzio di Diletta Leotta dopo le accuse

Di fronte alle critiche, Diletta Leotta non ha scelto di alimentare la discussione. La conduttrice non ha infatti replicato direttamente ai commenti più polemici, lasciando che fossero le fotografie e il contesto dell’escursione a parlare per lei. Non sono mancati, naturalmente, anche i follower che hanno difeso la conduttrice, ricordando come l’Etna sia una presenza quotidiana per chi vive alle sue pendici e come esistano escursioni organizzate proprio per permettere di osservare il fenomeno in condizioni controllate. La vicenda resta quindi soprattutto una questione di percezione: per alcuni si è trattato di un modo suggestivo di raccontare la propria terra, per altri di una scelta comunicativa poco opportuna. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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