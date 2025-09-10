Trova nel Magazine
Diletta Leotta non ha dubbi, chi ha scelto tra De Filippi e Carlucci: il retroscena della guerra Ballando-Tu si que vales

La giornalista sportiva, contesa tra i programmi delle due reti condotti da due vere regine della tv, ha fatto definitivamente la sua scelta: scopriamo di più.

Debora Manzoli

Debora Manzoli

Scrittrice ed editor

Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

Nelle ultime ore si è diffusa sul web l’indiscrezione secondo cui la bella giornalista sportiva Diletta Leotta sarebbe stata corteggiata sia da Milly Carlucci che da Maria De Filippi per la partecipazione come ospite rispettivamente a Ballando con le stelle e Tu Si Que Vales. Da un lato, dunque, l’amatissimo show di ballo della Rai, e dall’altro lato l’ormai iconico e divertente show di casa Mediaset, entrambi previsti nella prima serata del sabato sera. La domanda che sorge spontanea allora è: quale dei due programmi sarà riuscito ad accaparrarsi Diletta Leotta? Ecco la risposta.

Diletta Leotta, ecco chi ha scelto tra Milly Carlucci e Maria De Filippi

Secondo le ultime indiscrezioni rivelate da Giuseppe Candela nella rubrica ‘C’è Chi dice…’ del settimanale Chi, Diletta Leotta avrebbe definitivamente scelto Maria De Filippi e Tu Si Que Vales. "Diletta non balla con Milly ma va da Maria", ha infatti affermato il giornalista rivelando dunque la presenza della giornalista sportiva come ospite nello show del sabato sera di Canale 5. "Milly Carlucci avrebbe voluto vederla in pista a Ballando come ballerina per una notte, ma la conduttrice ha declinato l’invito. Il motivo? Sarà ospite del competitor ‘Tu si que vales’, una partecipazione già registrata. Sarà impegnata nella gara di ‘lip sync’ al fianco di Rudy Zerbi", ha quindi aggiunto Candela.

Diletta Leotta, gli impegni televisivi della conduttrice sportiva

La partecipazione come ospite a Tu Si Que Vales sarà però soltanto uno dei tanti impegni televisivi di Diletta Leotta per la stagione televisiva in arrivo. La nota piattaforma Dazn, per la quale Leotta lavora ormai da diversi anni come inviata a bordo campo durante le partite di calcio, ha infatti deciso di promuovere la bella giornalista affidandole la conduzione di Fuoriclasse Serie A Show, ovvero il format dedicato al massimo campionato.

Un passo importante che ha generato nella giornalista una grande emozione. "Il passaggio dal campo allo studio mi permetterà di portarmi dietro tutta l’esperienza accumulata negli stadi. In carriera ho intervistato tanti personaggi importanti, da Sheva a Maldini, ma l’intervista che ricordo con maggior piacere è quella a Cristiano Ronaldo; ero molto in ansia ma lui è stato davvero alla mano", ha raccontato Diletta a Sportweek.

Non c’è che dire, quella che si prospetta sarà una stagione televisiva particolarmente impegnativa per Diletta Leotta, la quale si è infatti da poco concessa un’ultima vacanza in Germania con il marito Loris Karius e la figlia Aria prima di tornare ufficialmente alla quotidianità e ripartire con tutti i nuovi impegni.

Programmi

