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Diletta Leotta in Rai, sfuma il sogno di affiancare Carlo Conti: colpa del 'no' a Ballando con le stelle

La battuta d’arresto della trattativa con Milly Carlucci potrebbe avere ripercussioni sui piani di viale Mazzini per portare la conduttrice in prima serata

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Diletta Leotta e Rai 1, un matrimonio televisivo che sembrava poter prendere forma attraverso uno dei programmi più popolari della rete. Il passaggio dalla pista di Ballando con le stelle a una prima serata con Carlo Conti sarebbe stato, secondo un retroscena svelato dal portale Affari Italiani, il percorso studiato per accompagnare la conduttrice verso una nuova fase della sua carriera in viale Mazzini. Il recente passo indietro rispetto al programma di Milly Carlucci, tuttavia, avrebbe fatto saltare il tutto. Scopriamo perché e tutti i dettagli.

Diletta Leotta, il no a Ballando cambia il percorso verso Rai 1

Negli ultimi anni Diletta Leotta ha costruito una presenza sempre più trasversale nel panorama televisivo italiano, passando dal mondo dello sport alle grandi produzioni dell’intrattenimento. Dopo Dazn e l’esperienza (non proprio esaltante) con La Talpa su Canale 5, l’obiettivo sarebbe stato quello arrivare definitivamente al pubblico generalista, come accaduto estemporaneamente con il Festival di Sanremo di Amadeus ormai più di cinque anni fa. E, stando a un retroscena lanciato da Affari Italiani, proprio Ballando con le stelle avrebbe dovuto rappresentare il primo tassello di questa operazione. L’ipotesi prevedeva infatti la partecipazione della conduttrice al talent di Milly Carlucci, un’esperienza televisiva diversa dal solito e capace di inserirla stabilmente nell’universo Rai. Il progetto, tuttavia, non sarebbe decollato. Leotta avrebbe deciso di non scendere in pista; una scelta maturata, secondo le indiscrezioni, anche per le perplessità legate alla propria preparazione nella danza. Il suo nome, dato nei giorni scorsi vicino al cast del programma, è quindi uscito dai piani della trasmissione. E anche la trattativa per l’approdo di Barbara D’Urso in giuria al posto di Selvaggia Lucarelli avrebbe subito una battuta d’arresto.

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Carlo Conti e I migliori anni: l’ipotesi per la primavera

Il vero punto di svolta della vicenda, però, sarebbe ciò che avrebbe dovuto arrivare dopo Ballando con le stelle. L’esperienza con Milly Carlucci non sarebbe stata pensata come un episodio isolato, ma come una sorta di ‘porta d’ingresso’ a Rai 1. Una volta completato quel percorso, per Diletta Leotta si sarebbe potuta aprire la possibilità di affiancare Carlo Conti alla conduzione de I migliori anni, nella prossima stagione primaverile. Il progetto avrebbe dunque avuto una logica precisa: prima la consacrazione nel sabato sera di Rai1, poi un ruolo accanto a uno dei volti più rappresentativi della televisione di Stato. Per ora, tuttavia, tutto resta rimandato.

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