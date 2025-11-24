Diletta Leotta, post Inter-Milan da incubo: attacchi in diretta TV da Allegri e Chivu. Perché Nel corso dell’intervista post-partita il tecnico rossonero ha rimproverato la giornalista sportiva in maniera pungente e non è stato nemmeno il solo.

Ieri sera il derby Inter-Milan si è concluso con la vittoria dei rossoneri per 1-0. La squadra dell’Inter è partita forte con numerose occasioni e due travi colpite nel primo tempo. Di contro, il Milan ha retto bene nella prima parte, affidandosi soprattutto alla difesa e al portiere, con il vantaggio arrivato poi con un contropiede al 54esimo minuto. A catalizzate l’attenzione è stato però in particolare il post-partita, durante il quale la giornalista sportiva Diletta Leotta si è vista attaccare dagli allenatori delle due squadre. Il motivo? Scopriamolo.

Diletta Leotta, Massimiliano Allegri la bacchetta: "La matematica non è il suo forte"

Nel post-partita del derby Inter-Milan, la giornalista sportiva Diletta Leotta ha presentato nel salotto di Dazn l’ex portiere e capo delegazione della Nazionale Gigi Buffon. Nel farlo, Diletta si è rivolta direttamente al tecnico del Milan Massimiliano Allegri affermando: "Con Buffon avete vinto quattro scudetti…". Immediata la risposta del tecnico rossonero che si è rivolto a Leotta bacchettandola per un presunto errore. "Come quattro… sono cinque. Perché quattro? La matematica non è il suo forte".

La battuta pungente non è certo passata inosservata, e la stessa Leotta non ci ha pensato due volte a ribattere. "Insieme ne avete vinti quattro. Perché poi Buffon è andato al Paris Saint-Germain". A quel punto anche Allegri ha quindi dovuto fare un passo indietro e dopo un ironico: "Sì, mi ero stufato", ha chiesto scusa alla giornalista realizzando l’errore commesso.

Ma Allegri non le ha mandate a dire nemmeno ai suoi giocatori affermando: "All’inizio del primo tempo siamo stati un pochino assenti, anche se ci sono state 4-5 situazioni dove avremmo potuto rifinire meglio. Ci siamo difesi con ordine, ma Rafa è mancato un pochettino nell’uno contro uno".

Chivu punge Diletta Leotta: "Non posso cambiare i giocatori?"

E dopo la bacchettata di Massimiliano Allegri, per la bella Diletta Leotta non è certo andata meglio con l’allenatore dell’Inter Chivu. Sempre nel post-partita, la giornalista ha chiesto al tecnico neroazzurro il perché abbia deciso di sostituire Lautaro con Bonny al 65esimo minuto. Reduce dalla sconfitta, e dalla conseguente amarezza, il mister non ha nascosto un certo fastidio. "Perché, non posso cambiare i giocatori? È una scelta tecnica, è una scelta mia, anche i ragazzi in panchina hanno dato il loro contributo".

Insomma, Diletta Leotta si è ritrovata in post-partita che potremmo riassumere con il classico detto "come fai sbagli", dove ad ogni domanda la risposta piccata e infastidita sembra quasi d’obbligo. Il tutto frutto di una tensione pre, durante e post partita che accompagna da sempre il mitico derby.

