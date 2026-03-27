Diletta Leotta smonta i luoghi comuni sulla genitorialità: la Mamma Dilettante torna con Sal Da Vinci Con le “domande scomode” di sempre e la nuova rubrica “piene rase”, Diletta è pronta a tornare con ospiti d’eccezione: ecco tutti i dettagli.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

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Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

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Diletta Leotta è ufficialmente tornata: da venerdì 27 marzo è infatti disponibile sulle principali piattaforme di streaming la quinta stagione di Mamma Dilettante, il podcast e vodcast che parla di genitorialità smontandone i luoghi comuni. Un appuntamento che arriva in un momento particolarmente speciale e delicato per la conduttrice di DAZN: Diletta è infatti in dolce attesa del suo secondo figlio dopo essere già diventata mamma della piccola Aria. Quale momento migliore allora, se non questo, per ripartire con un format sulla maternità che in passato ha già raggiunto oltre 200 milioni di utenti tra visualizzazioni e download su YouTube, social e piattaforme streaming. Ecco tutti i dettagli su questo imperdibile ritorno.

Mamma Dilettante 5, una campionessa olimpica come prima ospite

Ad aprire le danze nella prima puntata di Mamma Dilettante 5, disponibile dal 27 marzo in streaming, è una donna che di "dilettante" ha davvero poco: la campionessa Francesca Lollobrigida, che a Milano Cortina 2026 è riuscita a portare a casa ben due ori olimpici. Una doppietta straordinaria, resa ancora più emozionante dal fatto che la pattinatrice dell’Aeronautica Militare ha potuto contare sul tifo del figlio, il piccolo Tommaso presente sugli spalti. Nel salotto di Diletta, Francesca si racconta senza filtri: dalla gestione quotidiana tra allenamenti durissimi e vita da mamma, ai momenti in cui ha sfiorato l’idea di mollare tutto.

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Mamma Dilettante 5, tutti gli ospiti di Diletta Leotta

Le 6 puntate inedite di questa stagione si susseguiranno con cadenza regolare ogni martedì e il 7 aprile sarà la volta di Bianca Balti, top model di fama internazionale che racconterà la sua risalita dai momenti più bui, il difficile rapporto con le dipendenze e come la malattia ha stravolto, e alla fine rafforzato, il legame con le sue figlie. La settimana successiva (martedì 14 aprile) spazio a Fabrizio Romano, il giornalista sportivo più seguito sui social, con oltre 42 milioni di follower, che farà un accorato appello per trovare l’anima gemella.

A seguire, martedì 21 aprile Diletta ospiterà Giulia De Lellis, neo-mamma e imprenditrice digitale, che racconterà il divario tra la maternità raccontata sui social e quella vissuta davvero, tra pannolini e nottate insonni lontano dai like. Durante il quinto episodio (martedì 28 aprile) ci sarà poi un papà d’eccezione: Sal Da Vinci, vincitore dell’ultima edizione del Festival di Sanremo con la sua "Per sempre sì", che si racconterà tra successo, paternità ed emozioni del palco. A chiudere la stagione ci sarà Federica Masolin, collega di Diletta e volto della Champions League su Sky Sport, che racconterà gli anni di vita nomade tra i paddock della Formula 1 e il raggiungimento di una stabilità che le ha permesso di diventare mamma. Una stagione davvero imperdibile.

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