Diletta Leotta incinta del secondo figlio, l'annuncio social con Loris Karius: "Pronti ad amare il doppio"
Diletta Leotta e Loris Karius annunciano sui social la seconda gravidanza: Aria diventerà sorella maggiore e la famiglia si prepara ad accogliere un nuovo membro
Diletta Leotta è incinta. La shogirl ha appena condiviso sui suoi profili social una nuova foto di famiglia che conferma l’arrivo del suo secondo figlio. Lo scatto mostra la conduttrice insieme al marito Loris Karius e alla loro primogenita, anticipando l’atmosfera di festa che caratterizzerà il loro Natale. Accompagnando l’immagine, la conduttrice ha scritto:
"Questo Natale non potevamo desiderare regalo più bello. Aria sta diventando una sorella maggiore, e i nostri cuori sono pronti ad amare il doppio".
Diletta Leotta incinta, la famiglia si allarga
La famiglia Leotta-Karius si prepara ad accogliere un nuovo membro. La primogenita Aria, nata due anni fa, presto diventerà sorella maggiore. La notizia è stata accolta con entusiasmo dai fan, che seguono da tempo l’evoluzione del rapporto tra la conduttrice e il portiere tedesco. In passato, la coppia aveva confidato di voler allargare la famiglia. Loris Karius aveva detto in un’intervista: "Vorremmo un secondo figlio, ma non sappiamo ancora quando". Ora quel momento è arrivato, rendendo realtà il loro progetto familiare.
Nonostante gli impegni professionali spesso li portino a vivere in città diverse, Diletta Leotta e Loris Karius hanno costruito una relazione solida. Lei stabile a Milano dove lavoro alla guida di diversi programmi tv e Radio, lui in Germania per la carriera calcistica (difende i pali dello Schalke 04) la coppia gestisce la distanza con costanza e dialogo. Riguardo alla loro quotidianità, Karius ha dichiarato: "Usiamo FaceTime per colmare la lontananza", sottolineando come l’amore e l’organizzazione permettano loro di mantenere la vicinanza emotiva.
Foto della gravidanza di Diletta Leotta: l’immagine che ha fatto il giro del web
La fotografia che annuncia la seconda gravidanza di Diletta Leotta è stata accolta con entusiasmo online. Il post social ha suscitato numerosi commenti, con tantissimi utenti che hanno espresso felicità e auguri. Tra i messaggi arrivati sotto al post di Diletta Leotta, anche le congratulazioni di tantissimi vip. Hanno scritto alla conduttrice siciliana, tra gli altri, Chiara Ferragni, Alessia Marcuzzi e Antonella Fiordelisi.
