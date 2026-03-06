Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Diletta Leotta, il dolore per le foto intime rubate non passa: “Il mio incubo”. E svela lo strano segreto dell’amore con Loris Karius

Ospite del podcast di Paola Perego, Diletta Leotta racconta il trauma delle foto private hackerate e parla del matrimonio con Loris Karius e dell’amore a distanza.

Virginia Destefano

Virginia Destefano

Social Media Manager & Copywriter

Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

Diletta Leotta si racconta senza filtri e ripercorre alcuni dei momenti più delicati della sua vita privata e professionale. Ospite del podcast "Poteva andare peggio" di Paola Perego, la conduttrice sportiva ha parlato del trauma vissuto a soli 23 anni. Nel corso della conversazione, Diletta Leotta ha aperto anche una parentesi sulla sua vita sentimentale, raccontando il rapporto con il marito Loris Karius e il loro particolare equilibrio di coppia.

Diletta Leotta, il dolore per le foto intime hackerate: "Un momento terribile"

Tra i ricordi più difficili della sua vita, Diletta Leotta torna sull’episodio che anni fa fece molto discutere: la diffusione online di alcune sue foto private dopo che il suo telefono venne hackerato. All’epoca aveva solo 23 anni e si trovò improvvisamente travolta da un’ondata mediatica difficile da gestire. Nel podcast la conduttrice ha raccontato quanto sia stato complicato affrontare quel momento: «È stato un momento terribile, perché non ero abbastanza strutturata per reggere una cosa del genere», ha confessato. Più che il reato in sé, ciò che l’ha ferita maggiormente è stata la violazione della libertà personale. Per Leotta, infatti, il punto centrale è proprio questo: «Una donna è libera di scattarsi le foto che vuole, ma nessuno ha il diritto di strappartele via».

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

E purtroppo non è stata l’unica intrusione nella sua vita privata. Durante il periodo del Covid, ha raccontato di aver vissuto un’altra situazione spiacevole: «Mi facevano le foto con il drone mentre ero in casa», ha spiegato, ricordando quanto possa essere difficile proteggere la propria privacy quando si è personaggi pubblici.

L’amore con Loris Karius: "È stato un colpo di fulmine"

Accanto ai momenti difficili, nella vita di Diletta Leotta c’è anche una grande storia d’amore. La conduttrice è sposata dal 2024 con il portiere Loris Karius e insieme hanno avuto la loro prima figlia, Arya. Ripercorrendo l’inizio della relazione, Leotta ha raccontato che tra loro è stato subito qualcosa di speciale: «Con Loris è stato amore a prima vista», ha detto. I due si sono conosciuti in un locale durante un viaggio tra amiche e da quel momento non hanno più smesso di sentirsi. Uno degli aspetti più particolari della loro relazione è la distanza. I rispettivi impegni professionali li portano spesso a vivere in città diverse, ma questo non sembra aver indebolito il loro rapporto. Anzi, secondo la conduttrice è quasi un punto di forza.

«La distanza ci aiuta a preservare i nostri spazi», ha spiegato, sottolineando come questo equilibrio permetta a entrambi di continuare a crescere anche a livello personale. In futuro, naturalmente, l’idea è quella di vivere stabilmente sotto lo stesso tetto: «Un giorno succederà, ma per ora riusciamo a incastrarci bene». Nel corso dell’intervista, Leotta ha parlato anche delle amicizie importanti della sua vita, come quella con Elodie, nata quasi per caso durante un incontro in radio e diventata nel tempo una vera e propria "sorellanza".

Potrebbe interessarti anche

Diletta Leotta incinta

Diletta Leotta incinta del secondo figlio, l'annuncio social con Loris Karius: "Pronti ad amare il doppio"

Diletta Leotta e Loris Karius annunciano sui social la seconda gravidanza: Aria dive...
loris karius chi è marito diletta leotta

Loris Karius: chi è il portiere marito di Diletta Leotta e futuro papà per la seconda volta

Il percorso professionale e personale del portiere tedesco, ora pronto ad accogliere...
Elettra Lamborghini e Diletta Leotta

Critiche a Sinner, Elettra Lamborghini e Diletta Leotta nella bufera: ma è una bufala. Lo sfogo della cantante

Elettra Lamborghini e Diletta Leotta travolte sono finite al centro di una bufera pe...
Can Yaman

Can Yaman e i suoi amori: Diletta Leotta e le nozze annullate, la star turca, il dilemma sui figli

L'attore turco, co-conduttore ufficiale della prima serata di Sanremo 2026, è stato ...
Diletta Leotta e Loris Karius

Diletta Leotta compie 34 anni: la dolce dedica (a distanza) del marito Loris Karius

Nella giornata di ieri, 16 agosto, la conduttrice sportiva ha festeggiato il complea...
Don Matteo 15, reazioni social prima puntata

Don Matteo 15, 'Mezzanottini' in delirio e Diletta Leotta affossata dai social: "Una passerella"

L'arrivo della conduttrice come terzo incomodo della coppia formata da Giulia Mezzan...
Diletta Leotta incinta secondo figlio

“Diletta Leotta è incinta”, aspetta il secondo figlio da Loris Karius

La showgirl è stata avvistata all’ospedale San Raffaele per un’ecografia. Le voci di...
Don Matteo 15 anticipazioni puntata 8 gennaio 2026

Don Matteo 15: Raoul Bova in crisi, Nino Frassica verso l’addio e polemiche su Diletta Leotta. Cosa vedremo stasera

Anticipazioni e trama dei primi delle prime due puntate della quindicesima stagione ...
Diletta Leotta

Diletta Leotta, post Inter-Milan da incubo: attacchi in diretta TV da Allegri e Chivu. Perché

Nel corso dell’intervista post-partita il tecnico rossonero ha rimproverato la giorn...

Ford

Guidi, senti, vivi

L’urban SUV che trasforma ogni viaggio in un'esperienza sonora

LEGGI

Personaggi

Can Yaman

Can Yaman
Nicole Rossi

Nicole Rossi
Franco Battiato

Franco Battiato
Christian Vieri

Christian Vieri

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963