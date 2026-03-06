Diletta Leotta, il dolore per le foto intime rubate non passa: “Il mio incubo”. E svela lo strano segreto dell’amore con Loris Karius Ospite del podcast di Paola Perego, Diletta Leotta racconta il trauma delle foto private hackerate e parla del matrimonio con Loris Karius e dell’amore a distanza.

Diletta Leotta si racconta senza filtri e ripercorre alcuni dei momenti più delicati della sua vita privata e professionale. Ospite del podcast "Poteva andare peggio" di Paola Perego, la conduttrice sportiva ha parlato del trauma vissuto a soli 23 anni. Nel corso della conversazione, Diletta Leotta ha aperto anche una parentesi sulla sua vita sentimentale, raccontando il rapporto con il marito Loris Karius e il loro particolare equilibrio di coppia.

Diletta Leotta, il dolore per le foto intime hackerate: "Un momento terribile"

Tra i ricordi più difficili della sua vita, Diletta Leotta torna sull’episodio che anni fa fece molto discutere: la diffusione online di alcune sue foto private dopo che il suo telefono venne hackerato. All’epoca aveva solo 23 anni e si trovò improvvisamente travolta da un’ondata mediatica difficile da gestire. Nel podcast la conduttrice ha raccontato quanto sia stato complicato affrontare quel momento: «È stato un momento terribile, perché non ero abbastanza strutturata per reggere una cosa del genere», ha confessato. Più che il reato in sé, ciò che l’ha ferita maggiormente è stata la violazione della libertà personale. Per Leotta, infatti, il punto centrale è proprio questo: «Una donna è libera di scattarsi le foto che vuole, ma nessuno ha il diritto di strappartele via».

E purtroppo non è stata l’unica intrusione nella sua vita privata. Durante il periodo del Covid, ha raccontato di aver vissuto un’altra situazione spiacevole: «Mi facevano le foto con il drone mentre ero in casa», ha spiegato, ricordando quanto possa essere difficile proteggere la propria privacy quando si è personaggi pubblici.

L’amore con Loris Karius: "È stato un colpo di fulmine"

Accanto ai momenti difficili, nella vita di Diletta Leotta c’è anche una grande storia d’amore. La conduttrice è sposata dal 2024 con il portiere Loris Karius e insieme hanno avuto la loro prima figlia, Arya. Ripercorrendo l’inizio della relazione, Leotta ha raccontato che tra loro è stato subito qualcosa di speciale: «Con Loris è stato amore a prima vista», ha detto. I due si sono conosciuti in un locale durante un viaggio tra amiche e da quel momento non hanno più smesso di sentirsi. Uno degli aspetti più particolari della loro relazione è la distanza. I rispettivi impegni professionali li portano spesso a vivere in città diverse, ma questo non sembra aver indebolito il loro rapporto. Anzi, secondo la conduttrice è quasi un punto di forza.

«La distanza ci aiuta a preservare i nostri spazi», ha spiegato, sottolineando come questo equilibrio permetta a entrambi di continuare a crescere anche a livello personale. In futuro, naturalmente, l’idea è quella di vivere stabilmente sotto lo stesso tetto: «Un giorno succederà, ma per ora riusciamo a incastrarci bene». Nel corso dell’intervista, Leotta ha parlato anche delle amicizie importanti della sua vita, come quella con Elodie, nata quasi per caso durante un incontro in radio e diventata nel tempo una vera e propria "sorellanza".

