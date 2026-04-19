Diletta Leotta mostra il pancione a poche settimane dal parto. Ma gli haters non perdonano: "Sembri incinta da due anni" La conduttrice e giornalista di DAZN che tra poche settimane partorirà il secondo figlio è stata attaccata duramente dagli haters

Giulia Bertollini Giornalista Giornalista e appassionata di TV e spettacolo. Amo la musica classica, i libri, i dolci, gli animali e la danza.

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Diletta Leotta di nuovo nel mirino degli haters per il pancione. La giornalista e volto noto di DAZN è finita nuovamente al centro delle polemiche sui social dopo aver pubblicato alcune foto in cui mostra la gravidanza. La presentatrice, impegnata in una fase molto significativa della sua vita personale, ha voluto condividere questo momento con i suoi follower. Tuttavia, il gesto ha scatenato una valanga di reazioni negative da parte di alcuni utenti.

Diletta Leotta, le foto con il pancione scatenano gli haters: ecco cosa è successo

La seconda gravidanza di Diletta Leotta sta attirando più polemiche che entusiasmo sui social, dopo la pubblicazione di alcuni scatti in bianco e nero in cui la conduttrice mostra il pancione con diversi outfit e pose studiate. Quello che doveva essere un racconto intimo e speciale si è trasformato in un acceso dibattito online, con molti utenti che hanno criticato l’eccessiva esposizione della gravidanza. Diletta, già mamma della piccola Aria nata il 16 agosto 2023 insieme al marito Loris Karius, sta vivendo un momento importante della sua vita privata, ma non tutti sembrano apprezzare la condivisione continua di questo percorso.

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Le immagini, pensate come ricordi di una fase significativa, sono diventate terreno fertile per commenti spesso duri e poco delicati. Tra le reazioni più diffuse si leggono frasi come: "Ha stufato", "Basta mostrare ovunque il pancione", "L’unica donna incinta al mondo a quanto pare". E ancora: "Siamo ormai allo sfinimento", "Ma quando partorisce almeno la finisce con sta panza", "Sembra incinta da due anni". Parole che evidenziano un certo malcontento da parte di una fetta di pubblico anche se Diletta ha deciso di non rispondere agli attacchi. La vicenda mette ancora una volta in luce quanto i personaggi pubblici siano esposti a giudizi costanti sui social.

Accanto alle numerose critiche, molti utenti hanno preso le difese di Diletta Leotta, riempiendo i suoi post di messaggi positivi e parole di sostegno. In tanti l’hanno descritta come luminosa e serena, sottolineando la bellezza del momento che sta vivendo. Diversi commenti hanno elogiato il suo stile e la scelta di mostrarsi senza timori. C’è chi ha apprezzato anche le sue forme, considerate naturali e armoniose durante la gravidanza.

La gravidanza di Diletta Leotta, quando nasce il secondo figlio e il nome scelto

Il secondo figlio di Diletta Leotta nascerà a meta maggio. Lo aveva anticipato la conduttrice in un’intervista a Verissimo in cui non si era sbilanciata sul nome da dare al secondogenito: "Filippo come mio nonno? Oppure Lukas? Uno dei nomi tedeschi che suggerisce mia suocera. Lei ha la sua lista. Io ho fatto la mia ma non è facile trovare qualcosa che non sia banale o troppo impegnativo. Per il fratellino comunque deciderà Aria", aveva sottolineato.

Rispetto alla sua prima maternità, Diletta Leotta ha raccontato di vivere questa gravidanza in modo molto diverso, meno legato alla fantasia e più concreto e fisico. La conduttrice ha spiegato che questa volta sente un rapporto più intenso con il proprio corpo e con i cambiamenti che sta attraversando. Una differenza che si riflette anche nelle emozioni quotidiane, vissute con maggiore consapevolezza. Ha parlato infatti di una forte connessione istintiva, quasi primordiale. Un senso di protezione costante che la porta a essere sempre vigile. Sensazioni nuove che rendono questa esperienza unica rispetto alla precedente.

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