Diletta Leotta e Costantino Della Gherardesca, la strana coppia sale sul ring e inizia la sfida a suon di ‘botte’: cosa faranno insieme
I due conduttori preparano una nuova avventura insieme: Knockout - Botte da comici, è la nuova sfida a squadre di Paramount+ con Daniele Tinti e Stefano Rapone.
Non è una coppia televisiva che si vede tutti i giorni, e forse è proprio questo il punto. Diletta Leotta e Costantino Della Gherardesca si ritrovano fianco a fianco in un progetto che gioca sulle loro differenze: da una parte il rigore e la brillantezza della conduttrice, dall’altra l’ironia imprevedibile e il gusto per il paradosso del volto di Pechino Express. A dicembre, su Paramount+, saranno al timone di Knockout – Botte da comici, una sfida a colpi di battute, prove e sorprese. Ma scopriamo nello specifico tutti i dettagli.
Knockout – Botte da Comici, il nuovo format condotto da Diletta Leotta e Costantino Della Gherardesca
Arriva a dicembre su Paramount+ Knockout – Botte da comici, un format che trasforma la comicità in una gara vera e propria. Sul ring, due squadre si affronteranno attraverso prove diverse, tra improvvisazione, creatività e momenti a sorpresa, con Daniele Tinti e Stefano Rapone nel ruolo di capitani. Sarà il pubblico in studio, attraverso le proprie votazioni, a decidere gli esiti delle sfide fino alla proclamazione della squadra vincitrice. Il programma prevede inoltre la presenza di ospiti a sorpresa e special guest internazionali, destinati ad arricchire ulteriormente le diverse puntate.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Knockout, le squadre e coppia inedita alla conduzione
A guidare questo particolare torneo saranno Diletta Leotta e Costantino Della Gherardesca, per la prima volta insieme alla conduzione di uno stesso programma. Due personalità televisive molto differenti: Leotta, legata soprattutto al mondo dello sport e dell’intrattenimento, e Della Gherardesca, noto per il suo stile ironico e per la lunga esperienza al timone di Pechino Express. Proprio il contrasto tra i loro approcci potrebbe diventare uno degli elementi distintivi dello show, prodotto da Stand by me e ispirato al format olandese Knockout Champs.
Diletta Leotta, non solo il calcio nella sua vita
Diletta Leotta non si ferma più: per tutti resta la regina indiscussa del calcio su DAZN, ma in realtà sta dimostrando di saper fare molto di più, buttandosi alle spalle la comfort zone del giornalismo sportivo per diventare una conduttrice a tutto tondo. Proprio in Knockout – Botte da comici, il nuovo show di Paramount+, la vedremo in una veste inedita e ironica al fianco di Costantino della Gherardesca. Questo show potrebbe essere la prova di quanto Diletta sia cresciuta professionalmente. Non è più solo il volto dei post-partita, ma una presentatrice in grado di affrontare qualunque prova. E quindi, tornando a noi: cosa dobbiamo aspettarci da questa coppia inedita? Non ci resta che attendere per scoprirlo.
Potrebbe interessarti anche
Diletta Leotta in Rai, sfuma il sogno di affiancare Carlo Conti: colpa del 'no' a Ballando con le stelle
La battuta d’arresto della trattativa con Milly Carlucci potrebbe avere ripercussion...
Ballando con le Stelle 2026, "mega cachet per Diletta Leotta": la risposta (sorprendente) della conduttrice
La conduttrice avrebbe valutato la proposta della Rai prima di decidere di non parte...
Diletta Leotta, 35 anni e il compleanno ‘doppio’: “Il mio regalo più bello”. E Loris Karius spiazza con una dedica
La conduttrice festeggia in Sicilia insieme alla figlia Aria, che compie tre anni, m...
Diletta Leotta, bufera social per le foto davanti all’Etna in eruzione: "Una posa fashion davanti a un fenomeno della natura"
Le immagini pubblicate dalla conduttrice dalla Sicilia hanno conquistato molti appre...
Ornella Muti, il gran rifiuto a Ballando con le stelle (per Puoi Avati). La reazione di Milly Carlucci
Stando alle ultime indiscrezioni, anche l'attrice avrebbe rifiutato un posto nel cas...
Pechino Express 2027: l'infortunio di Costantino della Gherardesca cambia i piani, ma una coppia di Masterchef accende la curiosità
La nuova edizione dell’adventure game potrebbe cambiare passo, tra una rotta sudamer...
"Dopo il matrimonio...", la decisione di Ilary Blasi e Bastian Muller. L'amore a distanza dopo le nozze: la (strana) scelta della coppia
Ilary Blasi ha rivelato la decisione, presa con Bastian, sullo stile di vita che avr...
Belen Rodriguez, gelo con Gaetano Fidanzati: “Chi sparisce, perde spazio”. Poi il gesto nei confronti di Stefano De Martino
La showgirl e conduttrice rompe il silenzio con un duro sfogo su Instagram e smette ...