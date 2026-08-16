Diletta Leotta, 35 anni e il compleanno ‘doppio’: “Il mio regalo più bello”. E E Loris Karius spiazza con una dedica La conduttrice festeggia in Sicilia insieme alla figlia Aria, che compie tre anni, mentre Loris Karius sorprende tutti con una tenera dedica sui social

Massimo Santalucia Content Editor Nato una domenica del 1989, scrivo di sport, TV, musica e cultura. Sto lavorando al mio primo romanzo.

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Diletta Leotta festeggia oggi 35 anni, ma il 16 agosto per lei è ormai una data che ha assunto un significato ancora più speciale. Dal 2023, infatti, il suo compleanno coincide con quello della primogenita Aria, nata proprio nello stesso giorno. La conduttrice e speaker radiofonica si trova in Sicilia, circondata dagli affetti più cari, per una festa che vale doppio e che ogni anno regala un nuovo ricordo da condividere con sua figlia. Ciliegina sulla torta arriva la dedica del marito Loris Karius, tanto emozionante quanto inaspettata.

Diletta Leotta e Aria: una sola data e due feste di compleanno

Il compleanno di Diletta Leotta è diventato anche quello di Aria. La bambina compie tre anni e, come accade ormai dal 2023, mamma e figlia possono spegnere insieme le candeline, rendendo questa ricorrenza ancora più speciale. Leotta ha condiviso sui social alcuni momenti della festa, tra sorrisi, famiglia e una torta preparata per celebrare entrambe. In uno degli scatti più teneri appare insieme alla figlia, che tiene tra le braccia, mentre festeggiano questa giornata così insolita e preziosa. A rendere ancora più speciale il momento sono state le parole che la conduttrice ha dedicato alla sua bambina. "Pensavo che questo giorno fosse speciale, poi ho avuto la fortuna di condividerlo con te", ha scritto, lasciando emergere tutto il significato che questa coincidenza ha assunto per lei. E proprio ad Aria è rivolto anche il messaggio più dolce: "Il regalo più bello sei tu". Una frase che racchiude il senso di un compleanno che, da quando è diventata mamma, per Diletta ha inevitabilmente mutato notevolmente significato.

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Loris Karius spiazza con una dedica speciale per moglie e figlia

A completare la giornata non poteva mancare il messaggio di Loris Karius. Il portiere tedesco, marito di Leotta e papà di Aria, ha scelto i social per rivolgere alle due festeggiate una dedica particolarmente affettuosa. Karius, solitamente piuttosto riservato nella condivisione della propria vita privata online, questa volta ha fatto un’eccezione. Ha pubblicato una fotografia insieme a Diletta e alla figlia, accompagnandola con parole che hanno immediatamente attirato l’attenzione. "Buon compleanno alla mia bellissima moglie e la mia adorata figlia", ha scritto il calciatore. Poi la frase che forse più di tutte racconta il legame con la sua famiglia: "Il mio mondo inizia e finisce con voi". Una dedica breve ma decisamente significativa, soprattutto considerando la consueta discrezione di Karius sui social. Nel giorno del compleanno di Diletta e Aria, il portiere ha così scelto di mettere in primo piano le due persone che rappresentano il centro della sua vita.

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