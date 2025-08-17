Diletta Leotta compie 34 anni: la (dolcissima) dedica del marito Loris Karius Nella giornata di ieri, 16 agosto, la conduttrice sportiva ha festeggiato il compleanno insieme alla famiglia, e per lei non è mancato un romantico messaggio.

Proprio ieri, 16 agosto 2025, Diletta Leotta ha spento 34 candeline, lo stesso giorno del compleanno della figlia Aria. La conduttrice sportiva ha dunque deciso di festeggiare in famiglia, e in particolare in Sicilia, la sua terra d’origine. Ma tra immagini pubblicate sui social, momenti di relax e spiagge assolate, per la bella Diletta non è mancata nemmeno la dolce dedica social del marito Loris Karius: scopriamo di più.

Diletta Leotta festeggia il compleanno: Loris Karius la sorprende con un dolce messaggio

Approfittando delle vacanze in Sicilia, la sua amatissima terra d’origine, proprio ieri Diletta Leotta e la figlia Aria hanno festeggiato il loro compleanno in compagnia delle persone che amano di più. La conduttrice sportiva ha infatti raccontato i festeggiamenti anche sui social, pubblicando immagini della loro giornata speciale tra relax, mare e tanto amore. Il video di Diletta che spegne le candeline insieme alla piccola Aria, 34 anni per lei e 2 anni per la figlia, ha conquistato i tantissimi fan che quotidianamente la seguono sui social.

Ma per Diletta non è mancato nemmeno il tenero messaggio d’amore del marito Loris Karius che, pubblicando tra le Instagram stories una foto al mare insieme alla moglie, ha scritto: "Buon compleanno alla madre e moglie migliore", una dedica che certamente non è passata inosservata né agli occhi di Diletta né a quelli dei fan della coppia.

Diletta Leotta, vacanze in Sicilia con la famiglia (super numerosa)

E per una donna come Diletta Leotta, affezionatissima alla sua terra d’origine e alla sua famiglia, non c’è nulla di più bello di poter festeggiare il proprio compleanno a casa, circondata dalle persone che ama di più. E il suo 34esimo compleanno, condiviso con la figlia Aria che ha invece compiuto 2 anni, è stato proprio così. Tra mare, buon cibo, abbracci con la famiglia e tanto relax, la conduttrice sportiva sta trascorrendo le vacanze estive nella sua bella Sicilia, un luogo nel quale torna ogni volta che può insieme alla figlia e al marito Loris Karius.

La stessa Diletta ha raccontato più volte che il marito Loris Karius rimane ancora perplesso ogni volta che, scendendo in Sicilia, si ritrova circondato da tantissime persone e parenti, la tipica famiglia super numerosa che nei momenti di festa si raccoglie a tavola tutta insieme. Un’usanza che per gli italiani è più che normale, ma che per Karius, di origine tedesca, può sembrare effettivamente un po’ strana. Niente a cui tuttavia non si possa abituare per amore della famiglia.

