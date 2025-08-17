Trova nel Magazine
Libero Magazine

Diletta Leotta compie 34 anni: la (dolcissima) dedica del marito Loris Karius

Nella giornata di ieri, 16 agosto, la conduttrice sportiva ha festeggiato il compleanno insieme alla famiglia, e per lei non è mancato un romantico messaggio.

Debora Manzoli

Debora Manzoli

Scrittrice ed editor

Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

Proprio ieri, 16 agosto 2025, Diletta Leotta ha spento 34 candeline, lo stesso giorno del compleanno della figlia Aria. La conduttrice sportiva ha dunque deciso di festeggiare in famiglia, e in particolare in Sicilia, la sua terra d’origine. Ma tra immagini pubblicate sui social, momenti di relax e spiagge assolate, per la bella Diletta non è mancata nemmeno la dolce dedica social del marito Loris Karius: scopriamo di più.

Diletta Leotta festeggia il compleanno: Loris Karius la sorprende con un dolce messaggio

Approfittando delle vacanze in Sicilia, la sua amatissima terra d’origine, proprio ieri Diletta Leotta e la figlia Aria hanno festeggiato il loro compleanno in compagnia delle persone che amano di più. La conduttrice sportiva ha infatti raccontato i festeggiamenti anche sui social, pubblicando immagini della loro giornata speciale tra relax, mare e tanto amore. Il video di Diletta che spegne le candeline insieme alla piccola Aria, 34 anni per lei e 2 anni per la figlia, ha conquistato i tantissimi fan che quotidianamente la seguono sui social.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Ma per Diletta non è mancato nemmeno il tenero messaggio d’amore del marito Loris Karius che, pubblicando tra le Instagram stories una foto al mare insieme alla moglie, ha scritto: "Buon compleanno alla madre e moglie migliore", una dedica che certamente non è passata inosservata né agli occhi di Diletta né a quelli dei fan della coppia.

Diletta Leotta, vacanze in Sicilia con la famiglia (super numerosa)

E per una donna come Diletta Leotta, affezionatissima alla sua terra d’origine e alla sua famiglia, non c’è nulla di più bello di poter festeggiare il proprio compleanno a casa, circondata dalle persone che ama di più. E il suo 34esimo compleanno, condiviso con la figlia Aria che ha invece compiuto 2 anni, è stato proprio così. Tra mare, buon cibo, abbracci con la famiglia e tanto relax, la conduttrice sportiva sta trascorrendo le vacanze estive nella sua bella Sicilia, un luogo nel quale torna ogni volta che può insieme alla figlia e al marito Loris Karius.

La stessa Diletta ha raccontato più volte che il marito Loris Karius rimane ancora perplesso ogni volta che, scendendo in Sicilia, si ritrova circondato da tantissime persone e parenti, la tipica famiglia super numerosa che nei momenti di festa si raccoglie a tavola tutta insieme. Un’usanza che per gli italiani è più che normale, ma che per Karius, di origine tedesca, può sembrare effettivamente un po’ strana. Niente a cui tuttavia non si possa abituare per amore della famiglia.

Potrebbe interessarti anche

Diletta Leotta incinta secondo figlio

“Diletta Leotta è incinta”, aspetta il secondo figlio da Loris Karius

La showgirl è stata avvistata all’ospedale San Raffaele per un’ecografia. Le voci di...
Diletta Leotta

Diletta Leotta nel cast di Don Matteo con Raoul Bova (come Belen): cosa farà

Una nuova sfida per la conduttrice: sarà nella prossima stagione della celebre ficti...
Diletta Leotta e Loris Karius

Diletta Leotta, la verità di Loris Karius sulla (presunta) crisi di coppia. Poi il tenero messaggio alla figlia

Il calciatore e marito della conduttrice si è confessato in una lunga intervista a "...
Diletta Leotta - Can Yaman

Diletta Leotta incontra Can Yaman: “Sfiorato l’incidente", cosa è successo al party di Elodie

La conduttrice, durante il compleanno dell’amica cantante, ha incontrato il noto att...
Diletta Leotta e Loris Karius

Fabrizio Corona 'anticipa' la profezia su Diletta Leotta e Loris Karius: "Si lasceranno entro giugno 2025", perché

Mentre si parla di "maretta" in corso tra Diletta Leotta e suo marito Loris Karius, ...
Diletta Leotta

Diletta Leotta risponde (per le rime) alle voci di crisi con Karius. La reazione social della conduttrice

La presentatrice de "La Talpa" ha pubblicato un post inequivocabile per smentire gli...
Elodie - Diletta Leotta

Elodie e Diletta Leotta, addio a Ibiza con l'aereo privato. Bufera sul web: “Coerenza zero”

La cantante e la conduttrice, da sempre molto amiche, sono finite al centro di una g...
dilettaleotta

Diletta Leotta, amore al capolinea con Loris Karius? Il gesto della conduttrice spegne ogni dubbio

La showgirl risponde alle voci che la vedono in crisi con il marito Karius, a pochi ...
Diletta Leotta

Diletta Leotta, è già crisi col marito, le indiscrezioni clamorose: "Le avrebbe chiesto di prendersi una pausa"

Non è passato poi tanto dal magico matrimonio e dalla nascita del figlio della Leott...

Roberto Orlich

La tecnologia a supporto delle persone con disabilità visiva

Nuove soluzioni per una maggiore autonomia

LEGGI

Personaggi

Loris Karius

Loris Karius
Barbara Matera

Barbara Matera
Sabrina Scampini

Sabrina Scampini
Il conduttore Pippo Baudo

Pippo Baudo

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963