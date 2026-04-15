Tom Cruise diventa Digger Rockwell: pancia da birra, capelli bianchi e potere miliardario fuori controllo Al CinemaCon è stato presentato il trailer di Digger: Tom Cruise sorprende nel nuovo film con una trasformazione estrema in un miliardario eccentrico.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Al CinemaCon di Las Vegas è stato presentato il trailer di Digger, il nuovo film diretto da Alejandro González Iñárritu con protagonista Tom Cruise che, proprio in questo progetto, sorprende il pubblico con una trasformazione radicale e del tutto inaspettata. Scommettiamo che non lo avete mai visto nelle condizioni in cui ve lo descriviamo di seguito?

Digger, Tom Cruise è un folle magnate nel trailer del nuovo film

Tom Cruise è stato ospite al CinemaCon di Las Vegas, dove è stata presentata un’anteprima di Digger, il nuovo film diretto da Alejandro González Iñárritu. L’attore ha definito questo ruolo che ha impiegato 40 anni a costruire. Nel trailer del film interpreta Digger Rockwell, un potente magnate del petrolio coinvolto in una possibile crisi ambientale che potrebbe sfociare persino in un conflitto nucleare. Il personaggio è volutamente grottesco: accento del Sud marcato, aspetto trasandato con pancia da birra e capelli grigi radi. John Goodman interpreta il presidente degli Stati Uniti, malato e disperato, che lo spinge a rimediare al disastro causato. Il cast include anche:

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Sandra Hüller

Michael Stuhlbarg

Jesse Plemons

Sophie Wilde

Riz Ahmed

Emma D’Arcy

Tuttavia, l’attenzione è tutta sulla trasformazione radicale di Cruise. La pellicola alterna momenti intimi e surreali (come il protagonista che accudisce il suo gatto morente) a scenari catastrofici legati alla crisi climatica e a possibili scenari di guerra, con un tono generale caotico e satirico che richiama "Il dottor Stranamore".

Cruise ha raccontato di essere da anni fan di Iñárritu e che la loro collaborazione è nata dopo vari incontri, incluso uno raggiunto in moto. Digger segna il ritorno dell’attore a un film non appartenente a un franchise dal 2017 ed è una produzione molto costosa (circa 125 milioni di dollari), considerata una grande scommessa per Warner Bros. che negli ultimi anni ha avuto risultati altalenanti al botteghino.

Digger, Iñárritu elogia Tom Cruise

Iñárritu ha elogiato l’interpretazione di Cruise, sottolineando un "coraggio diverso" rispetto ai suoi ruoli d’azione: "Guardare Tom Cruise trasformarsi in Digger, non ero preparato a quello, devo ammetterlo. Sappiamo che è senza paura: le acrobazie, gli aerei, i salti. Ma devo dire che credo che questo sia un tipo di coraggio diverso. Questo ruolo potrebbe essere il più impegnativo della sua carriera… ed è stato davvero un numero da funambolo. Spero che capirete cosa intendo". Insomma, inutile negare che questo film suscita, già da ora, molta curiosità e quindi, viene da chiederci: "Tom Cruise veramente ci sconvolgerà?" Non ci resta che attendere.

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