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Tom Cruise, icona intramontabile: Warner Bros gli rende omaggio, ma c’è un dettaglio che salta all’occhio

Warner Bros. celebra i 46 anni di carriera di Tom Cruise con un emozionante omaggio che accompagna il lancio di Digger, il nuovo film di Alejandro G. Iñárritu.

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Quarantasei anni di cinema condensati in poco più di tre minuti. Warner Bros. ha deciso di omaggiare Tom Cruise con un video/trailer davvero speciale, in attesa di Digger, l’attesissimo film del regista premio Oscar Alejandro G. Iñárritu, in sala il 1° ottobre. Dal giovane talento degli anni Ottanta fino all’ultima, sorprendente incarnazione, il montaggio racconta un’evoluzione continua. Di seguito, troverete tutti i dettagli.

Digger, il nuovo trailer del film è un tributo al mitico Tom Cruise

A pochi mesi dal debutto nelle sale, il nuovo film di Alejandro G. Iñárritu si prepara a farsi conoscere dal pubblico. Digger, commedia con Tom Cruise protagonista, arriverà nei cinema italiani il 1°ottobre 2026. Per accompagnarne il lancio, Warner Bros. Pictures ha pubblicato un video celebrativo di 3 minuti e 10 secondi che ripercorre i 46 anni di carriera dell’attore, dagli esordi negli anni ’80 fino al nuovo progetto. Il tributo raccoglie scene tratte da alcuni dei suoi film più celebri, tra cui Top Gun, Intervista col vampiro, Magnolia, Rain Man, Minority Report, Vanilla Sky, Eyes Wide Shut e la saga di Mission: Impossible.

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Il video si conclude con la frase "Tutto quello che hai fatto ti ha portato fin qui" e con una breve anteprima di Digger, in cui Cruise appare profondamente trasformato, con un aspetto più robusto e un look da petroliere texano, completo di stivali e cappello.

Digger, trama e cast del nuovo film con Tom Cruise

Digger è stato presentato in anteprima al CinemaCon di Las Vegas. Tom Cruise, ha descritto il ruolo come il più complesso costruito nell’arco di 40 anni di carriera. Nel film Cruise interpreta Digger Rockwell, un potente petroliere che cerca di salvare il mondo da una catastrofe che lui stesso ha contribuito a provocare. Il personaggio è volutamente caricaturale, con accento del Sud marcato, aspetto trasandato, fisico appesantito e capelli grigi diradati. Nel cast figurano:

  • Sandra Hüller
  • Michael Stuhlbarg
  • Jesse Plemons
  • Sophie Wilde
  • Riz Ahmed
  • Emma D’Arcy
  • John Goodman (nel ruolo del presidente degli Stati Uniti, malato e disperato.

Cruise ha raccontato che la collaborazione con Iñárritu è nata dopo vari incontri nel tempo, incluso uno avvenuto in motocicletta, e che il progetto rappresenta il suo ritorno a un film non legato a franchise dal 2017. La produzione ha un budget stimato di circa 125 milioni di dollari ed è considerata una grande scommessa per Warner Bros. Iñárritu ha elogiato così l’attore: "Guardare Tom Cruise trasformarsi in Digger, non ero preparato a quello, devo ammetterlo. Sappiamo che è senza paura: le acrobazie, gli aerei, i salti. Ma devo dire che credo che questo sia un tipo di coraggio diverso. Questo ruolo potrebbe essere il più impegnativo della sua carriera… ed è stato davvero un numero da funambolo. Spero che capirete cosa intendo".

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