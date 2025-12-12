Dig, Hugh Laurie tra misteri e cospirazioni: il Dr. House diventa professore di archeologia nella nuova serie tv
Hugh Laurie torna in tv con Dig, una nuova serie tv per Peacock, di cui è il protagonista: segreti sepolti, una cospirazione globale e un pericolo da affrontare
Freddo, carismatico e affascinante, o meglio, è così che tutti noi lo abbiamo amato nella serie Dr. House – Medical Division. Presto, potremmo rivedere il volto di Hugh Laurie in una nuova serie tv, Dig, di cui sarà protagonista accanto a Amy Poehler. Lo show si basa sul bestseller di Kate Myers, Excavation, adattato dalla stessa Poehler con Mike Schur. Cosa dobbiamo aspettarci da questo progetto? Cerchiamo di scoprire qualche dettaglio in più.
Dig, cosa sappiamo sulla nuova serie con Hugh Laurie: la trama
L’egocentrico Dr. House torna in tv, anzi, nello specifico, Hugh Lurie, il quale sarà il protagonista di Dig, nuova serie di Peacock tratta dal romanzo Excavation di Kate Myers. Al suo fianco, nel cast, anche Amy Poehler. La storia segue quattro donne impegnate in uno scavo archeologico in Grecia, che scoprono un segreto capace di riscrivere la storia e finiscono così coinvolte in una pericolosa cospirazione internazionale. Laurie interpreta Neville, professore britannico appassionato di archeologia e mentore del team. Il pilot è stato scritto da Amy Poehler insieme a Mike Schur, mentre J. Philbin collaborerà come autore della serie. Produrranno anche Morgan Sackett, Dean Holland, 3 Arts, Ocean Avenue e Paper Kite. Attualmente, non sappiamo ancora chi saranno gli altri attori coinvolti nel progetto poiché è alle primissime fasi.
Hugh Laurie, volto indimenticabile di Dr. House – Medical Division
Hugh Laurie, già protagonista di The Night Manager, Veep e Avenue 5, vanta 10 nomination agli Emmy, tre Golden Globes e due SAG Awards. Di recente ha lavorato alla serie The Wanted Man per Apple TV, alla terza stagione di Teheran e ha doppiato il professor Silente nella nuova versione audio di Harry Potter per Audible. Tuttavia, milioni di persone in tutto il mondo lo hanno amato per il suo ruolo in Dr. House – Medical Division, in cui vestiva i panni di Gregory House. Ma perché questa serie è piaciuta così tanto da aver raggiunto un indice di gradimento spropositato? Be’, senza dubbio, la figura del medico burbero, apatico con quel tocco di arroganza, ha buona parte del merito. La Fox si trovò improvvisamente con un successo enorme grazie a House, successo condiviso anche dai network europei: in Italia, Mediaset portò la serie su Canale 5, ottenendo ascolti eccezionali che non si vedevano dai tempi di Twin Peaks.
Oltre alla performance straordinaria del protagonista, a funzionare era soprattutto la formula ben collaudata della serie: una trama mista, tra drama e soap, interrotta ogni volta da un enigma medico che House affronta come una sfida logica, risolvendolo quasi sempre. Tuttavia la sua "vittoria" non è quella classica in cui il bene trionfa: spesso la malattia ha la meglio sui pazienti, ma House risulta comunque vincitore perché riesce a sciogliere il rompicapo diagnostico, più che per eroismo o umanità. Potrete rivedere tutte le stagioni in streaming su Netflix, Now e Prime Video.
