Diego Daddì chiama Elga Enardu su Onlyfans: “Soldi a palate”, quanto sta guadagnando

L’ex protagonista di Uomini e Donne ha raccontato senza filtri il suo approdo sulla nota piattaforma, rivelando anche i grandi guadagni ricavati.

Debora Manzoli

Debora Manzoli

Scrittrice ed editor

Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

Diego Daddì ed Elga Enardu, entrambi ex protagonisti di Uomini e Donne, sono sposati dal 2023 e di recente non è certo passato inosservato l’approdo di Diego sulla nota piattaforma Onlyfans, proprio sotto consiglio della moglie. La coppia, attirata dai grandi guadagni che la piattaforma può portare, ha quindi deciso di tentare questa strada, la quale fino ad ora pare stia dando ottimi risultati, proprio come rivelato dallo stesso Diego Daddì: ecco le sue parole.

Diego Daddì su Onlyfans: "Mia moglie mi ha spronato a provarci"

Diego Diddì ha raccontato tra le pagine di Fanpage.it la sua nuova avventura lavorativa su Onlyfans, la nota piattaforma digitale che permette ai creator di condividere i propri contenuti a pagamento. "Elga e io lavoriamo con i social da molti anni e siamo sempre alla ricerca di attività che siano anche remunerative. È capitato che mia moglie me lo proponesse scherzando. ‘Mettiti su OnlyFans visto che il fisico tiene’, mi disse. Era una battuta ma, quando abbiamo cominciato a parlarne più seriamente, mi ha spronato a provarci", ha quindi raccontato Diego rivelando come l’idea sia nata in realtà da sua moglie.

Ad oggi, quella su Onlyfans è diventata per Diddì l’attività principale, nonché la più remunerativa. "Insieme a Elga abbiamo delle case di proprietà che affittiamo, ma OnlyFans sta diventando una delle mie attività principali. Sia perché mi porta via molto tempo, sia perché è molto remunerativa. Inoltre, è qualcosa che guardo in prospettiva: so che da protagonista durerà ancora 5-10 anni. Dopo, mi piacerebbe occuparmi della gestione dei profili di terzi. È un progetto a lungo termine".

Diego Daddì chiama Elga Enardu su Onlyfans: "Faremmo soldi a palate"

E all’idea che anche la moglie Elga Enardu possa un giorno decidere di aprire un proprio profilo su Onlyfans, Diego Daddì ha risposto: "Faremmo soldi a palate. Ma lei non è così, non ci riesce proprio". Soldi che, da quanto affermato dall’ex volto di Uomini e Donne, sarebbero comunque aumentati proprio grazie ai contenuti che lui pubblica sulla piattaforma. "Dal mio profilo sono passati circa 750 abbonati", ha rivelato Diego, e considerando un abbonamento di circa 7.50 euro al mese per ogni iscritto, il guadagno mensile vola immediatamente sopra i 5.500 euro. E questo è solo l’inizio. "A questi vanno aggiunti i guadagni derivanti dalla vendita di video e contenuti extra, le chiamate, le cam, i video personalizzati… Ogni servizio ha un prezzo. Gli abbonamenti sono la parte minore: chi si iscrive, di solito acquista anche altro", ha infatti aggiunto Diddì.

"Non esiste una cifra fissa: ci sono mesi in cui si guadagna molto e altri in cui un po’ meno. Posso dire però che le cifre che si sentono in giro non sono pompate. Ho anche la fortuna di essere un personaggio pubblico e, soprattutto, che le persone che mi conoscono non si aspettavano mi affacciassi a una piattaforma simile. Questo genera curiosità e mi permette di guadagnare bene", ha quindi concluso l’ex volto di Uomini e Donne.

