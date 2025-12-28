Alessandro Borghi infiamma Prime Video con questa serie piena di inganni e tensioni: da non perdere assolutamente Prime Video accoglie nel suo vasto catalogo la seconda stagione di una serie che lo vede protagonista accanto a Kasia Smutniak. Tensioni, inganni e passioni.

Sul ricco e immenso catalogo di Prime Video, è disponibile la seconda stagione di una serie bella, intensa, piena zeppa di colpi di scena e altissima tensione. Il protagonista è lui, uno degli attori più affascinanti e belli d’Italia, Alessandro Borghi, affiancato dalla bellissima Kasia Smutniak. Una coppia insolita ma che in questa serie apprezzerete tantissimo per diversi fattori che, nei prossimi paragrafi, vi spiegheremo. Ma vediamo insieme di cosa si tratta.

Diavoli 2, Alessandro Borghi e Kasia Smutniak più affiatati che mai nella seconda stagione della serie

Gli utenti lo sanno benissimo: il catalogo di Prime Video propone sia novità originali sia serie consolidate con più stagioni, molto apprezzate dal pubblico. Tra queste spicca Diavoli, una serie con Alessandro Borghi e Kasia Smutniak, due attori italiani di grande talento, noti per carriere straordinarie e collaborazioni internazionali. La loro chimica sullo schermo ha conquistato il pubblico, portando la serie a diventare un vero cult e tra le più viste su Prime Video, ora con la seconda stagione. Dopo aver affrontato la crisi dei mutui subprime e le speculazioni finanziarie nella prima stagione, la seconda si concentra su Brexit, l’elezione di Trump e le tensioni tra Cina e USA.

Nel 2016, Massimo Ruggero, CEO dell’NYL, cerca di rafforzare l’azienda con investimenti cinesi, ma il suo ex mentore Dominic Morgan lo avverte: i nuovi partner potrebbero tradirlo per una guerra silenziosa sul controllo dei dati. Massimo deve decidere di chi fidarsi, affrontando sfide legate a social network, Bitcoin e 5G, fino al 2020, quando la pandemia globale lo costringerà a scegliere definitivamente la sua parte.

Diavoli, il ruolo di Alessandro Borghi nella prima stagione della serie

Nella prima stagione di Diavoli (2020), Alessandro Borghi interpreta Massimo Ruggero, un ambizioso trader italiano alla New York‑London Investment Bank. Sotto la guida del potente CEO Dominic Morgan (Patrick Dempsey), Massimo apprende tutto ciò che sa: le dinamiche di potere, manipolazione e strategia della finanza internazionale. La stagione esplora, quindi, il conflitto tra la lealtà verso il mentore e le implicazioni etiche e personali del loro rapporto, evidenziando il contrasto tra le ambizioni di Massimo e le ombre che circondano Morgan.

Diavoli 2, il ruolo di Kasia Smutniak e l’affinità con Borghi

Per quanto riguarda la seconda stagione, invece, andata in onda nel 2022 con otto episodi, come vi abbiamo già accennato, al centro vi sono le vite dei protagonisti alcuni anni dopo la prima. Massimo è ora CEO della NYL e affronta sfide geopolitiche come la Brexit e una "guerra dei dati" globale, spesso in competizione con Dominic, ex mentore e ora rivale. Kasia Smutniak riprende il ruolo di Nina Morgan, moglie di Dominic, figura di equilibrio tra potere e dolore per la perdita della figlia, rimanendo un punto di riferimento emotivo nelle dinamiche tra Massimo e Dominic.

Dove vedere in streaming la prima e la seconda stagione di Diavoli

Se volete godervi la visione di Diavoli, sappiate che trovate la prima stagione della serie in streaming su NOW e la seconda su Prime Video e NOW.

