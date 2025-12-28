Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Alessandro Borghi infiamma Prime Video con questa serie piena di inganni e tensioni: da non perdere assolutamente

Prime Video accoglie nel suo vasto catalogo la seconda stagione di una serie che lo vede protagonista accanto a Kasia Smutniak. Tensioni, inganni e passioni.

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Sul ricco e immenso catalogo di Prime Video, è disponibile la seconda stagione di una serie bella, intensa, piena zeppa di colpi di scena e altissima tensione. Il protagonista è lui, uno degli attori più affascinanti e belli d’Italia, Alessandro Borghi, affiancato dalla bellissima Kasia Smutniak. Una coppia insolita ma che in questa serie apprezzerete tantissimo per diversi fattori che, nei prossimi paragrafi, vi spiegheremo. Ma vediamo insieme di cosa si tratta.

Diavoli 2, Alessandro Borghi e Kasia Smutniak più affiatati che mai nella seconda stagione della serie

Gli utenti lo sanno benissimo: il catalogo di Prime Video propone sia novità originali sia serie consolidate con più stagioni, molto apprezzate dal pubblico. Tra queste spicca Diavoli, una serie con Alessandro Borghi e Kasia Smutniak, due attori italiani di grande talento, noti per carriere straordinarie e collaborazioni internazionali. La loro chimica sullo schermo ha conquistato il pubblico, portando la serie a diventare un vero cult e tra le più viste su Prime Video, ora con la seconda stagione. Dopo aver affrontato la crisi dei mutui subprime e le speculazioni finanziarie nella prima stagione, la seconda si concentra su Brexit, l’elezione di Trump e le tensioni tra Cina e USA.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Nel 2016, Massimo Ruggero, CEO dell’NYL, cerca di rafforzare l’azienda con investimenti cinesi, ma il suo ex mentore Dominic Morgan lo avverte: i nuovi partner potrebbero tradirlo per una guerra silenziosa sul controllo dei dati. Massimo deve decidere di chi fidarsi, affrontando sfide legate a social network, Bitcoin e 5G, fino al 2020, quando la pandemia globale lo costringerà a scegliere definitivamente la sua parte.

Diavoli, il ruolo di Alessandro Borghi nella prima stagione della serie

Nella prima stagione di Diavoli (2020), Alessandro Borghi interpreta Massimo Ruggero, un ambizioso trader italiano alla New York‑London Investment Bank. Sotto la guida del potente CEO Dominic Morgan (Patrick Dempsey), Massimo apprende tutto ciò che sa: le dinamiche di potere, manipolazione e strategia della finanza internazionale. La stagione esplora, quindi, il conflitto tra la lealtà verso il mentore e le implicazioni etiche e personali del loro rapporto, evidenziando il contrasto tra le ambizioni di Massimo e le ombre che circondano Morgan.

Diavoli 2, il ruolo di Kasia Smutniak e l’affinità con Borghi

Per quanto riguarda la seconda stagione, invece, andata in onda nel 2022 con otto episodi, come vi abbiamo già accennato, al centro vi sono le vite dei protagonisti alcuni anni dopo la prima. Massimo è ora CEO della NYL e affronta sfide geopolitiche come la Brexit e una "guerra dei dati" globale, spesso in competizione con Dominic, ex mentore e ora rivale. Kasia Smutniak riprende il ruolo di Nina Morgan, moglie di Dominic, figura di equilibrio tra potere e dolore per la perdita della figlia, rimanendo un punto di riferimento emotivo nelle dinamiche tra Massimo e Dominic.

Dove vedere in streaming la prima e la seconda stagione di Diavoli

Se volete godervi la visione di Diavoli, sappiate che trovate la prima stagione della serie in streaming su NOW e la seconda su Prime Video e NOW.

Potrebbe interessarti anche

Cattolici contro Mel Gibson, polemiche per Kasia Smutniak: "Madonna pro-aborto" nel film La resurrezione di Cristo

Kasia Smutniak travolta dalle polemiche: c'entra il nuovo film di Mel Gibson e la sua posizione sull'aborto

L'attrice e modella è stata scelta per dare il volto a Maria, la madre di Gesù, nel ...
Il Colibrì, Kasia Smutniak protagonista del film in streaming su RaiPlay

RaiPlay, dolore negli occhi di Kasia Smutniak: il suo dramma più intenso è da vedere

Su RaiPlay è disponibile un film che merita tanto: una storia intensa con Kasia Smut...
Bianca Balti

“Bianca Balti al Grande Fratello Vip”, lei smentisce Signorini (ma fa una super gaffe)

La top model ha risposto ai rumor che la davano tra i nomi in lizza per la prossima ...
Memory Of a Killer, Patrick Dempsey protagonista della nuova serie Fox

Patrick Dempsey, dal dottor Stranamore a killer spietato: in questa nuova serie Tv lascerà tutti a bocca aperta

Il volto amatissimo di Grey’s Anatomy si trasforma in un killer a sangue freddo (mal...
Film horror in streaming su RaiPlay

3 film horror su RaiPlay che non puoi perdere: non riuscirai più a guardarti allo specchio

Voglia di qualche brivido lungo la schiena? Allora non c’è nulla di meglio di un buo...
Dig, Hugh Laurie sarà protagonista di una nuova serie tv per Peacock

Dig, Hugh Laurie tra misteri e cospirazioni: il Dr. House diventa professore di archeologia nella nuova serie tv

Hugh Laurie torna in tv con Dig, una nuova serie tv per Peacock, di cui è il protago...
Dexter: Resurrection, la seconda stagione della serie potrebbe avere un villain mai visto prima

Dexter: Resurrection 2, arriva un villain temuto dai fan: anche il serial killer trema

La seconda stagione di Dexter promette colpi di scena: un nuovo cattivo metterà alla...
Now You See Me 3 oggi al cinema - Libere Recensioni

Now You See Me 3, Libere Recensioni: c'è ancora magia, anche dopo 10 anni

A quasi un decennio di distanza torna la saga dei maghi rapinatori, questa volta all...
Euphoria 3, svelata la data di uscita della terza stagione della serie con Zendaya

La serie TV più discussa degli ultimi anni torna con la terza stagione: ecco quando e perché vederla

Dopo quattro anni di attesa, la serie Euphoria, con Zendaya, torna con la stagione 3...

Visit Monaco

Monaco da scoprire

Un gioiello del Mediterraneo tra sostenibilità e cultura

LEGGI

Personaggi

Nikita Perotti

Nikita Perotti
Michele Rosiello

Michele Rosiello
Rita Rusic

Rita Rusic
Ludovica Nasti

Ludovica Nasti

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963