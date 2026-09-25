Diario del Giorno, anziana bestemmia in diretta: "Faccia qualcosa, por*a di…", Sabrina Scampini reagisce così
Fuoriprogramma choc durante il collegamento da Quarto Oggiaro: la conduttrice interrompe subito la diretta dopo l'imprecazione blasfema di una donna.
Una bestemmia irrompe nella diretta e Sabrina Scampini chiude tutto nel giro di pochi secondi. È successo ieri pomeriggio, giovedì 24 settembre, a Diario del Giorno, durante un collegamento da Quarto Oggiaro. Il talk quotidiano di Rete 4 stava raccontando una situazione tutt’altro che leggera: nel quartiere milanese diverse famiglie sono alle prese con il rischio di perdere la casa. Tra gli abitanti ascoltati dall’inviata c’era anche una signora di 84 anni, Giovanna, che vive proprio uno dei casi di sfratto. Ed è durante la sua testimonianza che la diretta ha preso improvvisamente una piega imbarazzante.
Diario del Giorno, signora bestemmia in diretta: Sabrina Scampini interviene
Giovanna stava parlando della situazione degli abitanti del quartiere e ha chiesto al sindaco di intervenire. Il tono era quello di chi è esasperato e vuole ottenere risposte: "Per cortesia, io chiederei, per tutti qua, di darci un alloggio. Perché noi siamo già anziani, abbiamo bisogno di tranquillità".
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Poi, mentre lanciava il suo appello, è arrivata l’imprecazione blasfema che nessuno in studio si aspettava e che ha fatto calare il gelo in diretta:
"Signor Sindaco, per piacere, si dia una mossa, faccia qualcosa, porca di quella m******"
La bestemmia si è sentita chiaramente, ma la reazione di Sabrina Scampini è stata praticamente istantanea. La conduttrice si è messa le mani in faccia, realizzando la gravità di quello che era appena successo e ha deciso di troncare immediatamente il collegamento. Subito dopo ha provato a riportare ordine davanti ai telespettatori:
"No, no, no! Scusate, mi dispiace, io capisco tutte le difficoltà però non si può"
Un intervento rapidissimo per chiudere quello che era diventato un fuori programma decisamente imbarazzante. Sabrina Scampini ha gestito l’imprevisto con sangue freddo, senza lasciarsi travolgere dall’incidente e mantenendo il controllo della diretta fino a interrompere il collegamento. L’episodio arriva, tra l’altro, poche ore dopo la bestemmia pronunciata da Simone Annicchiarico al Grande Fratello Vip, sempre sulle reti Mediaset. In quel caso la conseguenza è stata la squalifica e l’uscita dalla Casa del concorrente per direttissima.
Il pasticcio sparisce da Mediaset Infinity
Dopo la diretta, è arrivato anche un secondo dettaglio destinato a far discutere. Nella puntata di Diario del Giorno caricata su Mediaset Infinity, infatti, il passaggio incriminato non compare più. Sono stati rimossi i pochi secondi della bestemmia e della successiva reazione della conduttrice. Chi recupera la puntata sulla piattaforma, dunque, non trova quella scena trasmessa nel corso della diretta. Nel frattempo, però, il momento era già stato registrato dagli spettatori e condiviso da diversi account social, dove il video del fuoriprogramma ha continuato a circolare diventando subito virale.
Un altro episodio, ma di natura leggermente diversa, aveva coinvolto Sabrina Scampini alla fine di agosto. Durante 4 di Sera Weekend, il suo microfono era rimasto accidentalmente aperto mentre commentava la gestione da parte della regia di una notizia sulle condizioni di Alessandro Di Battista. Anche in quel caso il fuori onda era finito sui social, trasformandosi rapidamente in una clip virale.
"Ragazzi scusate io non posso partire parlando di Alessandro Di Battista mezzo morto con la sigla a palla in studio. Scusatemi ma dai… Vi rendete conto?"
La conduttrice aveva poi chiarito che il suo disappunto riguardava il modo in cui la notizia veniva presentata e non la vicenda personale di Di Battista.
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