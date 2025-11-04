Addio a Diane Ladd, le cause della morte e la grave malattia. Parla la figlia Laura Dern È morta a 89 anni l’attrice Diane Ladd, tre volte candidata all’Oscar e madre di Laura Dern. La star di Cuore selvaggio lottava da anni contro una grave malattia polmonare.

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

IPA

CONDIVIDI

Si è spenta all’età di 89 anni l’attrice statunitense Diane Ladd, tre volte candidata all’Oscar e volto amatissimo del grande e piccolo schermo. Interprete intensa e versatile, è stata protagonista di film entrati nella storia del cinema come Alice non abita più qui, Cuore selvaggio e Rosa Scompiglio e i suoi amanti. Ladd è morta nella sua casa di Ojai, in California, come ha annunciato la figlia, l’attrice Laura Dern, attraverso un comunicato diffuso ieri sera alla stampa americana.

Morta Diane Ladd: il dolore figlia Laura Dern e dell’ex marito Bruce

In una nota colma di commozione, Laura Dern ha ricordato la madre come "la mia eroina straordinaria e il dono più profondo che la vita mi abbia fatto". L’attrice ha raccontato che la madre "è morta con me al suo fianco, nella sua casa a Ojai", aggiungendo:

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

"È stata la figlia, madre, nonna, artista e spirito empatico più meraviglioso che solo i sogni avrebbero potuto creare. Siamo stati benedetti ad averla. Ora vola con i suoi angeli."

Anche Bruce Dern, il suo primo marito, l’ha ricordata con parole d’amore: "Era una donna divertente, intelligente e gentile, ha vissuto una bella vita – ha detto a Us Weekly – Era un’ottima compagna di squadra per i suoi colleghi attori… Ma, cosa più importante per me, è stata una madre meravigliosa per la nostra incredibile figlia. E per questo le sarò per sempre grato".

Diane Ladd, le cause della morte e la grave malattia

La famiglia non ha reso note le cause della morte di Diane Ladd. Tuttavia, la grave malattia di cui soffriva potrebbe fornire qualche indizio. Nel 2019, all’attrice fu diagnosticata una fibrosi polmonare idiopatica, una malattia cronica e progressiva che colpisce i polmoni e che l’ha accompagnata fino agli ultimi giorni di vita. Come raccontato nel 2023 a People, i medici le avevano dato solo 6 mesi di vita, dicendole che l’unica cosa che poteva farla stare meglio era camminare all’aria aperta per favorire la respirazione: "Così io e mia figlia Laura abbiamo iniziato a camminare, perché mi avevano detto che sarei morta entro sei mesi", ha raccontato Ladd. "Quelle passeggiate non solo mi hanno dato il beneficio di una vita più lunga, ma ci hanno anche fatto capire la nostra vita, perché pensavamo che stessi morendo". Nonostante la diagnosi terribile, grazie all’ossigeno-terapia nel 2023 le condizioni di salute dell’attrice erano migliorate sensibilmente, permettendole di riprendere a lavorare.

Chi era Diane Ladd, icona del cinema americano

Nata il 29 novembre 1935 a Meridian, nel Mississippi, Diane Ladd era figlia unica dell’attrice Mary Lanier e del veterinario Preston Paul Ladner. Dopo gli esordi a teatro, approdò al cinema e nel 1974 ottenne il primo grande successo grazie al ruolo della cameriera Flo in Alice non abita più qui di Martin Scorsese, accanto a Ellen Burstyn. La parte le valse la candidatura all’Oscar e il BAFTA come miglior attrice non protagonista nel 1976.

Nello stesso anno partecipò al celebre Chinatown di Roman Polański, e nel 1981 vinse un Golden Globe per la serie televisiva Alice, ispirata al film di Scorsese. Nel 1990 tornò al centro dell’attenzione con Cuore selvaggio di David Lynch, interpretando la madre del personaggio della figlia Laura Dern, ottenendo così una seconda nomination all’Oscar. L’anno successivo, con Rosa Scompiglio e i suoi amanti (Rambling Rose, 1991), madre e figlia divennero la prima — e tuttora unica — coppia madre-figlia a ricevere una candidatura nello stesso anno agli Oscar e ai Golden Globe per lo stesso film

Tra i tanti titoli della sua carriera figurano McKlusky, metà uomo metà odio (1973), La storia di Ruth, donna americana (1996), Daddy & Them – Una famiglia di pecore nere (2001) e, più di recente, Gigi & Nate (2022). Sul piccolo schermo è apparsa anche nella serie Enlightened – La nuova me (2011-2013), ancora al fianco della figlia Laura.

Diane Ladd, la vita privata: tre mariti e la tragedia della figlia

La vita personale di Diane Ladd è stata segnata da grandi amori e da un dolore profondo. Il suo primo matrimonio, dal 1960 al 1969, fu con l’attore Bruce Dern, da cui ebbe due figlie: Diane Elizabeth, nata nel 1961 e morta tragicamente a soli 18 mesi per annegamento in una piscina, e Laura Dern, nata nel 1967, che avrebbe seguito con successo le orme artistiche dei genitori. Dopo il divorzio da Dern, Ladd sposò William A. Shea Jr., con cui rimase dal 1969 al 1977. Nel 1999 si unì in terze nozze con l’attore e scrittore Robert Charles Hunter, suo compagno fino alla fine.

Il legame con la famiglia, in particolare con la figlia Laura, è stato il filo conduttore della sua vita: insieme, nel 2023, hanno pubblicato il libro Honey, Baby, Mine: A Mother and Daughter Talk Life, Death, Love, un dialogo intimo su amore, perdita e resilienza, testimonianza di un affetto profondo che ha superato il tempo e le difficoltà.

Potrebbe interessarti anche