Per Diane Keaton, il duetto con John Goodman in Natale all'improvviso era uno dei ricordi più cari L'attrice premio Oscar, scomparsa nel 2025, ha affiancato il collega nella commedia Natale all'improvviso, in cui i due si sono lanciati in un toccante duetto

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

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Nel 2015 nei cinema di tutto il mondo è approdato Natale all’improvviso, una commedia romantica a tema, appunto, natalizio e con un cast d’eccezione, formato da John Goodman, Diane Keaton, Olivia Wilde, Ed Helms, Amanda Seyfried e Alan Arkin. Nel corso del film il cast si lancia in performance canore sulle note dei più famosi jingle di Natale. In particolare, Diane Keaton e John Goodman sono protagonisti di un toccante duetto in cui cantano Have Yourself a Merry Little Christmas. Gli attori cantano realmente e il momento è uno dei ricordi più emozionanti delle riprese per l’attrice premio Oscar.

Diane Keaton e il duetto con John Goodman in Natale all’improvviso

Sam (Goodman) e Charlotte (Keaton) stanno per separarsi ma hanno deciso di dirlo al resto della famiglia solo dopo Natale, per trascorrere felicemente tutti insieme un ultimo cenone. In realtà, sono tanti e diversi i segreti nascosti da ogni componente di questa strampalata famiglia. Jessie Nelson dirige una commedia corale dai toni caldi, ma dalla scrittura a tratti molto prevedibile.

Il film è narrato dal cane di famiglia, Rags, che in originale è doppiato da Steve Martin (Una scatenata dozzina e La pantera rosa). Purtroppo la critica non ha sottolineato solamente i problemi di sceneggiatura, ma anche la performance non all’altezza da parte di alcuni membri del cast. In particolare, Amanda Seyfried è stata nominata nel 2016 ai Razzie Awards, la versione "negativa" degli Oscar, come peggior attrice non protagonista.

L’età non conta

Quando girò Natale all’improvviso, Diane Keaton aveva 69 anni. Evidentemente gli addetti al casting seguono la filosofia per cui l’età è solo un numero, perchè scelsero Marisa Tomei per il ruolo della sorella di Diane, che all’epoca aveva 50 anni. Quasi 20 di differenza! Il padre, invece, è interpretato da Alan Arkin, che all’epoca ne aveva 81.

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Tutto il cibo presente nel film è vero e la sua messinscena è opera della famosa food stylist di Hollywood, Melissa McSorley. La donna ha lavorato moltissimo alla preparazione dei piatti natalizi e, per la disperazione della regista, gli attori divoravano quei manicaretti, sistemati alla grande, molto prima dei ciak. La carriera di Diane Keaton è costellata di interpretazioni in pellicole di altissimo livello e che le sono valse anche un premio Oscar (Io e Annie, 1978). Ma l’esperienza sul set di Natale all’improvviso, come rivelato da lei stessa, è una di quelle che più di tutte ha portato nel cuore fino alla scomparsa, avvenuta nel 2025 a seguito di una polmonite.

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