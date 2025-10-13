Diane Keaton, il racconto degli ultimi istanti di vita: il malore e i soccorsi disperati. L’omaggio di Woody Allen Scopriamo di più su ciò che è accaduto all’amatissima attrice, scomparsa improvvisamente l’11 ottobre 2025 a seguito di un grave malore.

L’improvvisa morte di Diane Keaton, attrice di fama mondiale, ha sconvolto il mondo del cinema internazionale. Una notizia che ha suscitato grande sgomento sia tra i fan dell’artista che tra i numerosi colleghi che hanno avuto modo nei lunghi anni di carriera di collaborare con lei, primo su tutti Woody Allen, il quale ha voluto dedicarle un commovente omaggio. Nelle ultime ore, sono anche emerse alcune informazioni in più su sugli ultimi istanti di vita di Diane e le cause dell’improvvisa morte: scopriamo di più.

Morte Diane Keaton, il racconto degli ultimi istanti di vita: cosa è successo

La morte di Diane Keaton è avvenuta sabato 11 ottobre 2025 nella sua casa in California. Proprio oggi, i media americani hanno reso note maggiori informazioni in merito alla sua improvvisa scomparsa, pubblicando il contenuto della chiamata che sarebbe sopraggiunta al 911 proprio sabato mattina, nella quale si sentirebbe una centralinista chiamare i vigili del fuoco di Los Angeles per intervenire a seguito di segnalazioni di una ‘persona a terra’ presso l’indirizzo di casa di dell’attrice.

L’attrice sarebbe stata dunque trasportata d’urgenza all’ospedale più vicino dove sarebbe poi stato dichiarato il decesso. Le cause della morte non sono state rese pubbliche, ma molte persone vicine all’attrice hanno sottolineato di aver visto in lei un cambiamento radicale nell’ultimo anno. "L’ho vista due o tre settimane fa ed era molto magra. Aveva perso moltissimo peso – ha raccontato la cantautrice Carole Bayer Sager a People – È dovuta andare a Palm Springs perché la sua casa era stata danneggiata all’interno (dagli incendi ndr) e hanno dovuto pulire tutto. È rimasta lì per un po’ e quando è tornata sono rimasta piuttosto sbalordita da quanto peso avesse perso".

Secondo altre persone vicine a Diane, la sua salute sarebbe peggiorata velocemente nel corso degli ultimi mesi, tanto da portare l’attrice a isolarsi e a volere vicino solo i familiari più stretti. "Nei suoi ultimi mesi, era circondata solo dai suoi familiari più stretti, che hanno scelto di mantenere la massima riservatezza. Persino gli amici di lunga data non erano pienamente consapevoli di ciò che stava accadendo", ha dichiarato un’amica a People.

Diane Keaton, l’omaggio di Woody Allen

Woody Allen è stato senza dubbio uno degli uomini più vicini a Diane Keaton nel corso della sua vita e della carriera. Oltre ad essere stati fidanzati per un determinato periodo, i due hanno condiviso anche molteplici progetti cinematografici di enorme successo. A seguito della notizia della prematura scomparsa dell’attrice, Allen ha quindi voluto dedicarle un commovente omaggio scrivendo: "È grammaticalmente scorretto dire ‘la più unica’, ma tutte le regole grammaticali, e immagino qualsiasi altra cosa, vengono sospese quando si parla di Diane Keaton. A differenza di chiunque il pianeta abbia mai conosciuto o che difficilmente rivedrà mai più, il suo volto e la sua risata illuminavano ogni spazio in cui entrava".

