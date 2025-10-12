Diane Keaton, le cause della morte: "Peggioramento improvviso. É stato straziante" Come è morta Diane Keaton? Le lotte passate contro cancro alla pelle (due volte) e disturbi alimentari, poi l’improvviso declino della salute a 79 anni

La morte di Diane Keaton all’età di 79 anni ha lasciato il mondo del cinema sotto choc. La celebre attrice, amata per i ruoli in film come Il padre della sposa e Tutto può succedere, è venuta a mancare in California nella giornata di ier, sabato 11 ottobre 2025. Ma come è morta Diane Keaton ? Questa domanda è diventata di dominio pubblico da quando è emersa la dolorosa notizia della sua scomparsa. Al momento, la causa ufficiale del decesso non è stata resa nota, ma emergono alcune testimonianze che aiutano a ricostruire gli ultimi mesi della sua vita.

Diane Keaton, le cause della morte

Secondo un amico della star, intervistato da PEOPLE, la salute di Diane Keaton ha subito un peggioramento improvviso negli ultimi mesi. "Il suo declino è stato improvviso, ed è stato straziante per tutti coloro che le volevano bene", ha raccontato la fonte. "È stato così inaspettato, soprattutto per una persona con tanta forza e spirito." L’amico ha poi aggiunto: "Nei suoi ultimi mesi, era circondata solo dai suoi familiari più stretti, che hanno scelto di mantenere la massima riservatezza. Persino gli amici di lunga data non erano pienamente consapevoli di ciò che stava accadendo". Queste parole confermano che a causare la morte di Diane Keaton non è stato un malore improvviso, ma un quadro clinico che è precipitato repentinamente nell’ultimo periodo.

Le parole della famiglia e la vendita della ‘casa dei sogni’

La famiglia di Diane Keaton ha confermato la sua morte chiedendo il massimo rispetto della privacy con una nota letta ai media da un proprio rappresentante:

"Al momento non sono disponibili ulteriori dettagli e la sua famiglia ha chiesto il rispetto della privacy in questo momento di grande tristezza"

Nessuna causa ufficiale è stata comunicata, ma alcune scelte recenti della star offrono indizi sul suo stato di salute. Tra queste, la vendita della sua celebre "casa dei sogni" a Brentwood, uno dei sobborghi più lussuosi di Los Angeles (reso celebre da Marilyn Monroe agli inizi degli anni ’60). L’attrice, che si era trasferita nella proprietà con cinque camere da letto e sette bagni nel 2017, l’ha messa sul mercato a marzo per 29 milioni di dollari.

In passato, Keaton aveva spiegato di aver completato una ristrutturazione dell’abitazione durata otto anni e di aver trovato ispirazione nella favola dei Tre porcellini. "Sapevo che avrei vissuto in una casa di mattoni da grande", aveva scritto nel libro The House that Pinterest Built. Tuttavia, negli ultimi mesi la vendita della casa ha rappresentato un cambiamento significativo nella sua vita, coincidente con il peggioramento della salute riportato dagli amici.

Diane Keaton, la lotta contro cancro e bulimia

La vita privata di Diane Keaton è stata segnata anche da battaglie personali contro malattie importanti. L’attrice ha affrontato un carcinoma basocellulare della pelle già a vent’anni, e decenni dopo le è stato diagnosticato un carcinoma squamocellulare che ha richiesto due interventi chirurgici. "È una storia di famiglia", aveva raccontato al Los Angeles Times nel 2015. "Ricordo che mia zia Martha aveva un cancro alla pelle così grave che le hanno asportato il naso. Mio padre aveva un cancro basale della pelle e anche mio fratello. È complicato con questo tipo di tumore". "Quando avevo vent’anni non ci facevo molta attenzione – ha ammesso – Non facevo ricerche e non mi importava molto, ed è stato stupido perché mi ha perseguitata per tutta la vita adulta, anche di recente. Ho iniziato a proteggermi dal sole solo a 40 anni. Ecco perché bisogna mettere la protezione solare."

Keaton, che ha adottato i figli Dexter e Duke, ha parlato anche della sua esperienza con la bulimia in un’intervista del 2014 con il dottor Oz, svelando di aver iniziato a sentirsi a disagio con il suo corpo quando, da giovane, le è stato chiesto di perdere 5 chili per ottenere un ruolo importante a Broadway. "Tutto quello che ho fatto è stato soddisfare la mia fame, quindi sono una tossicodipendente. È vero. Sono una tossicodipendente in via di recupero, e lo sarò per sempre. Ho una natura dipendente".

