Diane Keaton, chi sono i figli Dexter e Duke e perché li ha adottati a 50 anni

Diane Keaton, leggendaria attrice premio Oscar e icona di stile in tutto il mondo, è morta l’11 ottobre 2025 all’età di 79 anni. Lascia due figli, Dexter e Duke, che ha adottato in età matura e cresciuto da sola. Ecco chi sono, cosa fanno e qual era il loro rapporto con la madre.

Diane Keaton e i due figli adottivi: i motivi della scelta

Diane Keaton ha adottato i suoi due figli, Dexter e Duke, quando aveva rispettivamente 50 e 55 anni, scegliendo di diventare madre in età matura e senza avere un marito o un compagno fisso. In un’intervista del 2008 con il Ladies’ Home Journal, l’attrice ha spiegato che la maternità non è stata una decisione impulsiva, bensì una riflessione ponderata:

"Non pensavo che sarei mai stata pronta a diventare madre. La maternità non era un impulso a cui non potevo resistere, era piuttosto un pensiero che avevo in mente da molto tempo. Così mi ci sono buttata."

Keaton, inoltre, ha cresciuto i suoi figli lontano dai riflettori, cercando di offrire loro una vita il più possibile normale e senza le pressioni del mondo dello showbiz. Una scelta in netta controtendenza rispetto a molte star di Hollywood.

Chi è Dexter Keaton White, la prima figlia di Diane Keaton

Dexter è la figlia maggiore di Diane Keaton, nata il 15 dicembre 1995 e adottata nel 1996. Cresciuta lontano dai riflettori, ha costruito la sua vita con discrezione, mantenendo un legame molto stretto con la madre. Dexter ha sposato Jordan White il 12 giugno 2021.

Dal punto di vista professionale, Dexter ha conseguito un diploma biennale in tecnologia veterinaria presso il Carrington College California-Pomona. Nonostante la notorietà della madre, ha sempre preferito mantenere la sua vita privata lontano dai riflettori.

Nel 2014, per la festa della mamma, ha scritto sui social:

"Sono così grata di essere stata adottata da una donna così forte, bella e talentuosa. Non potrei mai ringraziarti abbastanza per tutto quello che hai fatto per me. Ti amo!"

Diane Keaton, chi è il secondo figlio adottato Duke Keaton

Duke, il figlio minore, è nato l’8 febbraio 2000 ed è stato adottato nel 2001. Negli anni, ha mostrato un forte interesse per l’arte e la creatività. Attualmente sta tentando di far decollare la sua carriera da cantante e ha già lanciato alcuni singoli sul mercato, come "Passenger Princess". Cresciuto sotto l’occhio attento di una madre famosa, ha deciso di costruirsi una carriera senza seguire le orme della madre. Oltre alla musica, si interessa anche di moda. Duke è stato visto occasionalmente in pubblico con Diane, come alla première di And So It Goes nel 2014, e ha partecipato con la sorella alla cerimonia delle impronte delle mani e dei piedi di Diane al TCL Chinese Theatre di Hollywood nell’agosto 2022.

Diane Keaton: i compagni famosi e perché non si è mai sposata

Diane Keaton ha avuto tre grandi amori nella sua vita: Woody Allen, Al Pacino e Warren Beatty. Con Woody Allen ha avuto una relazione lunga 3 anni, ma il loro sodalizio artistico è stato ancora più lungo e conta 8 film, tra cui l’indimenticabile Io e Annie (che le diede l’Oscar nel 1978).

La relazione con Al Pacino sbocciò tre anni dopo aver girato insieme sul set de Il Padrino e durò dal 1987 al 1990: "Era prepotente ma allo stesso tempo sexy, era tagliente, atletico, nervoso: era maschio, quindi molto seducente", ha raccontato l’attrice. Il loro amore terminò all’improvviso perché Pacino rifiutò di sposare Diane, che invece premeva per il matrimonio. Nonostante i grandi amori, però, non si è mai sposata. Nel 2021, in un’intervista alla rivista Interview, ha spiegato il motivo di tale decisione:

"Penso sia dovuto a mia madre. Sento che ha preferito la famiglia ai suoi sogni. Ed è stata semplicemente la madre migliore, ma credo che sia lei la ragione per cui non mi sono sposata. Non volevo rinunciare alla mia indipendenza".

