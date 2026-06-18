Diane Keaton, i cimeli all’asta diventano oggetti del desiderio globale: cifra record per il copione del film che le valse l’Oscar Aste da capogiro per i cimeli di Diane Keaton: tra abiti iconici e sceneggiature storiche, si scatena la corsa dei collezionisti e il mito di Hollywood rinasce.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Ci sono miti che non muoiono mai, ed è vero. Diane Keaton è uno di questi. Con la sua raffinata discrezione e quello stile tipicamente californiano fatto di misura, risulta difficile dimenticarsi di un’icona come lei. Di recente, si è tenuta un’asta con i suoi effetti personali organizzata da Bonhams tra New York e Los Angeles e la cifra raggiunta è davvero impressionante. Di seguito, tutti i dettagli.

Diane Keaton, asta da record per i cimeli della star: cifra folle per il copione originale di Io e Annie

Le aste dedicate a Diane Keaton, scomparsa lo scorso ottobre, hanno ottenuto risultati decisamente superiori alle aspettative: tutti i 550 lotti venduti tra New York e Los Angeles hanno generato 4,2 milioni di dollari complessivi, con numerosi oggetti battuti a cifre anche decine di volte superiori alle stime iniziali. Il pezzo più conteso è stato il copione originale di Io e Annie (1977, film che le valse l’Oscar), venduto per 394.200 dollari dopo 22 minuti di rilanci, contro una previsione di appena 2.000–3.000 dollari. Anche capi del suo guardaroba hanno attirato forte interesse, come un cappotto Ralph Lauren e un cappello a tesa larga, venduti rispettivamente oltre 40.000 dollari e a 20.480 dollari.

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Buoni risultati anche per opere d’arte e oggetti personali: un dipinto di William Frederick Ritschel è stato aggiudicato per 48.640 dollari, una foto di Annie Leibovitz per 32.000 dollari, mentre le fototessere e lavori creativi dell’attrice hanno raggiunto fino a 14.080 dollari. Keaton, icona di stile e interprete di film come Il Padrino, Reds e Something’s Gotta Give, è ricordata per la sua autenticità e il suo stile inconfondibile.

Diane Keaton, le parole della sorella sull’asta: "Parlare di lei significa parlare di istinto"

Dorrie Hall, la sorella di Diane Keaton, si è esposta sulla sul significato di questa asta, in una nota: "Parlare di lei significa parlare di istinto, di un’intuizione visiva e creativa infallibile che l’ha guidata attraverso decenni di esplorazione artistica." Organizzata insieme a Fine Art Group, la vendita ha incluso oggetti personali di Diane Keaton, tra cui opere d’arte, cimeli di Hollywood e il suo iconico guardaroba. Prima dell’asta, Anna Hicks di Bonhams aveva dichiarato: "La collezione riflette l’ampiezza della sua carriera di attrice insieme al suo lavoro di designer, al suo occhio da curatrice e al suo spirito di artista."

Dopo i risultati, ha aggiunto: "Siamo assolutamente entusiasti dei risultati e della risposta alla collezione di Diane Keaton. Questa serie ha offerto una rara visione di una vita plasmata dal cinema, dal design e dalla moda, e il perfetto sell-through in tutte e quattro le vendite testimonia l’impatto dell’inconfondibile occhio di Diane."

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