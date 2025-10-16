Diane Keaton, com’è morta davvero: la famiglia svela la malattia che le è stata fatale
A distanza di qualche giorno dalla scomparsa dell’amatissima attrice, la famiglia ha deciso di rivelare le cause della morte: le loro parole.
La star americana è scomparsa lo scorso 11 ottobre 2025 all’età di 79 anni generando sconcerto e commozione in tutto il mondo. Un lutto a cui il cinema internazionale non era certo pronto, soprattutto perché inconsapevole del difficile periodo che Diane Keaton stava attraversando. A distanza di qualche giorno dalla sua morte, i familiari dell’attrice hanno ringraziato per i tantissimi messaggi d’affetto ricevuto, rivelando una volta per tutte le cause che hanno portato l’attrice alla prematura scomparsa: scopriamo di più.
Diane Keaton è morta di polmonite: le parole dei familiari
"La famiglia Keaton è molto grata per gli straordinari messaggi di amore e di sostegno ricevuti in questi ultimi giorni da parte della sua amata Diane, scomparsa di polmonite l’11 ottobre – ha fatto sapere la famiglia dell’attrice premio Oscar tra le pagine di People – Amava i suoi animali ed era ferma nel suo sostegno alla comunità dei senzatetto, quindi qualsiasi donazione in sua memoria a una banca alimentare locale o a un rifugio per animali sarebbe un omaggio meraviglioso e molto apprezzato per lei".
A causare la morte dell’attrice sarebbe stata dunque una grave polmonite, ovvero un’infiammazione acuta dei polmoni che colpisce gli alveoli, piccole sacche polmonari. Questa infiammazione può essere potenzialmente grave negli anziani e nelle persone più fragili e, da quanto riportato dalle persone che le sono state accanto in questi ultimi mesi, per Diane Keaton tale malattia sarebbe risultata fatale. Complicazioni che purtroppo possono sopraggiungere con l’età, nonostante l’enorme forza che l’attrice premio Oscar ha sempre dimostrato.
Diane Keaton immortale grazie ai suoi film
Nonostante la sua scomparsa, Diane Keaton rimarrà per sempre viva grazie ai tanti capolavori cinematografici che l’hanno vista protagonista nei lunghi anni di carriera. L’eredità cinematografica dell’attrice è immensa, definita da una straordinaria versatilità e da ruoli indimenticabili che spaziano dal dramma alla commedia. Basti ricordare, ad esempio, Io e Annie il capolavoro di Woody Allen, per il quale Diane ha interpretato un ruolo che le ha permesso di vincere l’Oscar come Migliore Attrice Protagonista. Così come Manhattan, Il padrino, Amore e guerra, Interiors, In cerca di Mr. Goodbar, Reds, Baby Boom, Il club delle prime mogli, Tutto può succedere. E ancora film come Book Club, Mai così vicini, 3 donne al verde, Il padre della sposa, La stanza di Marvin, Ti presento i suoceri, Perché te lo dice mamma e moltissimi altri capolavori che hanno fatto la storia del cinema americano e internazionale e che per sempre ci ricorderanno lo straordinario talento dell’attrice.
