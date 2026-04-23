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Diane Keaton, il mito finisce all'asta: in vendita gli oggetti più preziosi dell'attrice. Hanno fatto la storia del cinema

Finiti all'asta i beni e i ricordi dell'attrice Diane Keaton, morta pochi mesi fa: ecco i dettagli dell'evento della casa d'aste Bonhams

Anna Montesano

Anna Montesano

Web Editor

Web editor appassionata di cinema e TV, dopo la laurea in Lettere Moderne mi specializzo in Editoria e Giornalismo e trasformo la passione per la scrittura in un lavoro.

A sei mesi dalla sua morte, la casa d’aste Bonhams ha deciso di rendere omaggio alla mitica Diane Keaton mettendo in vendita i suoi oggetti del cuore. I fan di film come Io e Annie o Il Padrino potrebbero avere l’occasione di ottenere un ricordo vero di un’attrice che è stata un’icona di stile, ma anche una fotografa e una designer di talento.

Diane Keaton, all’asta cimeli e beni appartenuti all’attrice: i dettagli sulle aste

L’asta è stata organizzata in quattro appuntamenti diversi, con oltre 550 pezzi da scoprire, in collaborazione con il Fine Art Group. Il suo inconfondibile guardaroba sarà all’asta dal 31 maggio al 9 giugno, e saranno disponibili i suoi leggendari cappelli, le cravatte e le giacche di Ralph Lauren. Per coloro che temono di essere esclusi a prescindere a causa degli elevati costi, sappiate che alcuni alcuni prezzi base sono invece accessibili, come quelli di certe giacche che partono da 200 o 300 dollari.

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I pezzi forti saranno invece messi all’asta a New York l’8 giugno. Questo sarà un evento dal vivo con gli oggetti più rari e preziosi, che metterà a disposizione del pubblico vere e proprie chicche, come una gonna di paillettes di Gucci e la sceneggiatura originale di Io e Annie.

Dall’1 al 10 giugno si terrà invece l’asta dedicata all’arredamento e al design, entrando così virtualmente nelle sue bellissime case. Verranno messi all’asta mobili dal gusto industriale, divani e decorazioni particolari che raccontano la sua grande passione per l’architettura e l’arredo.

Mostre d’arte e opere della stessa Keaton all’asta

Arte, libri e ricordi saranno infine all’asta dall’1 all’11 giugno: l’ultima parte di questo evento unico nel suo genere riguarderà, quindi, la sua collezione privata. Non solo quadri di autori famosi (tra cui spunta persino il nome di Jack Nicholson), ma anche i collage creati da lei stessa e tantissimi libri dedicati alla fotografia e al vecchio West. Due mostre parallele, una che aprirà a Los Angeles il 5 maggio e un’altra a New York il 29 maggio, presenteranno inoltre una selezione dell’eclettica collezione di Keaton.

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