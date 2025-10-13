Diane Keaton, 5 film cult da rivedere assolutamente (col secondo è impossibile non piangere) Ecco 5 film indimenticabili di Diane Keaton, l'attrice musa di Woody Allen e Francis Ford Coppola che si è spenta lo scorso 11 ottobre

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

IPA

CONDIVIDI

La morte di Diane Keaton è stato un duro colpo per il mondo del cinema. Star di film iconici, l’attrice è diventata una vera e propria icona del grande schermo, dal ruolo di musa intellettuale delle commedie nevrotiche di Woody Allen, alla figura forte e moralmente combattuta nei drammi epici di Francis Ford Coppola, fino a diventare, in età matura, la regina della commedia romantica. Se volete ripercorrere la sua carriera cinematografica o, semplicemente, godervi un film con Diane Keaton, ecco cinque pellicole secondo noi imperdibili della sua vasta filmografia.

Diane Keaton: due film toccanti e dai temi profondi

Partiamo da Io e Annie, film del 1977 diretto da Woody Allen, che racconta in modo esilarante ma al contempo analitico è la relazione fallita tra il comico ebreo Alvy Singer e l’eccentrica aspirante cantante Annie Hall (Keaton). Il film (disponibile gratis in streaming su Mediaset Infinity) ha non solo conquistato il pubblico e la critica, ma ha anche vinto l’Oscar come Miglior Film.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Nel 1996 arriva un’altra piccola perla in cui Diane Keaton è protagonista. Il film in questione è La stanza di Marvin, e racconta la storia di Bessie (Keaton), una donna che vive in Florida e si prende cura del padre malato (Marvin) e della zia mentalmente instabile. La situazione però peggiora drasticamente quando Bessie scopre di essere malata di leucemia e questo la porta a riprendere i contatti con la sorella dalla quale si era allontanata 20 anni prima, Lee (interpretata da Meryl Streep), per chiederle la possibilità di effettuare un trapianto di midollo. Un film toccante e molto intimo che tocca le corde del cuore, disponibile in streaming su Prime Video e Apple TV per il noleggio o l’acquisto.

Risate, separazioni ‘sotto l’albero’ e un amore inaspettato: tre film indimenticabili di Diane Keaton

È invece del 2003 il film Tutto può succedere, che racconta la storia di Harry Sanborn (Jack Nicholson), un discografico sessantenne, incallito donnaiolo che esce solo con donne sotto i trent’anni. La sua vita subisce un colpo violento quando viene colpito da un attacco di cuore mentre si trova nella casa al mare di Erica Barry (Diane Keaton), una commediografa di successo e divorziata. L’uomo è costretto a rimanere lì, forzatamente a riposo, per qualche tempo prima di poter andare via, e questo costringe i due ad una convivenza forzata, inizialmente insofferente. Tuttavia, giorno dopo giorno, Harry ed Erica sviluppano una relazione inattesa. Il film è disponibile in streaming su Prime Video.

Con l’avvicinarsi del Natale, gli amanti di questo periodo dell’anno proprio non possono perdersi la visione del film Natale all’improvviso. Protagonista è la famiglia Cooper in ben quattro generazioni che si riuniscono, come ogni anno, per celebrare la Vigilia di Natale. I due capifamiglia sono Charlotte (Diane Keaton) e suo marito Sam (John Goodman), che proprio ad un passo dalle festività hanno preso una decisione importante: separarsi dopo ben 40 anni di matrimonio. Tuttavia, hanno deciso di tenere segreta la notizia fino a dopo le feste, per non rovinare l’ultima cena tutti insieme. L’imprevisto, però, è sempre dietro l’angolo. Il film è disponibile per il noleggio o l’acquisto su Prime Video e Apple TV.

Cosa potrebbe accadere se un gruppo di pensionati decidesse di creare, all’interno della propria casa di cura, un team di cheerleader? La risposta a questa commedia esilarante arriva nel film Poms, in cui Diane Keaton interpreta Martha, una donna malata di cancro, che decide di trascorrere i suoi ultimi giorni in una comunità di pensionati chiamata Sun Springs, in Georgia. Quando una residente, conoscendola, scopre che era cheerleader, le propone di creare un club, avviando dei veri e propri provini per ‘signore’. È così che inizia una storia tanto divertente quanto resiliente e toccante. Questo film è uno degli ultimi di Diane Keaton, arrivato al cinema nel 2020. Al momento è possibile vederlo soltanto attraverso noleggio o acquisto su piattaforme streaming.

Potrebbe interessarti anche