Dopo Che Dio ci aiuti, Diana Del Bufalo insieme a un'altra star della fiction Rai per una nuova serie TV (e la nostalgia vince) Diana Del Bufalo e Pierpaolo Spollon tornano insieme dopo “Che Dio ci aiuti” nella nuova serie Prime Original tra matrimoni, ironia e sentimenti.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

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Dopo aver conquistato il pubblico con la loro sintonia in "Che Dio ci aiuti", Diana Del Bufalo e Pierpaolo Spollon tornano a lavorare insieme in una nuova commedia romantica. I due attori sono i protagonisti de "Il giorno perfetto", la nuova serie Prime Original che arriverà in esclusiva su Prime Video in tutto il mondo. Al centro della storia ci sono due personaggi molto diversi, un’organizzatrice di eventi disillusa e un inguaribile romantico, costretti a collaborare proprio nel settore dei matrimoni. Tra situazioni esilaranti, contrasti e sentimenti nascosti, la serie promette di raccontare l’amore con leggerezza e ironia.

Diana Del Bufalo e Pierpaolo Spollon protagonisti di "Il giorno perfetto": trama e anticipazioni della serie Prime Video

In "Il giorno perfetto", Diana Del Bufalo interpreta Viola, una donna brillante, indipendente e con una visione piuttosto cinica dei rapporti sentimentali. La sua vita professionale prende però una piega inaspettata quando viene coinvolta in uno scandalo durante un evento da lei organizzato. Una kiss-cam, ideata proprio dalla protagonista per intrattenere gli invitati, finisce infatti per mostrare un momento compromettente: Viola viene sorpresa mentre bacia il marito di una cliente. La conseguenza è immediata: la sua carriera nel mondo degli eventi crolla e la donna si ritrova costretta ad accettare un nuovo impiego come wedding planner in una prestigiosa agenzia specializzata in matrimoni.

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Una situazione quasi paradossale per Viola, che non crede affatto nel matrimonio e considera l’idea dell’amore eterno soltanto un’illusione destinata a finire. Tito, conosciuto da Viola in una serata al karaoke, si rivela essere il suo nuovo collega e il figlio della fondatrice dell’agenzia. Tra loro nasce un rapporto fatto di contrasti e attrazione, mentre organizzano matrimoni per gli altri cercando di negare i propri sentimenti.

"Il giorno perfetto" su Prime Video: cast, produzione e quando vedere la serie

La nuova rom-com è stata scritta da Francesco Pasqua, Vanessa Picciarelli, Pierpaolo Piciarelli, Laura Grimaldi, Michela Andreozzi e Marco Vicari, con la regia affidata proprio a Michela Andreozzi. La serie è prodotta da Fabula Pictures per Amazon MGM Studios e sarà disponibile in esclusiva sulla piattaforma Prime Video a livello internazionale.

Il progetto segna quindi un nuovo incontro artistico tra Diana Del Bufalo e Pierpaolo Spollon, già apprezzati insieme dal pubblico televisivo grazie alla loro esperienza nella fiction "Che Dio ci aiuti". Questa volta, però, i due attori vestiranno i panni di una coppia completamente diversa: due persone apparentemente incompatibili, ma forse destinate a scoprire che dietro le differenze può nascondersi qualcosa di più profondo. Le informazioni sulla data di uscita ufficiale di "Il giorno perfetto" su Prime Video saranno annunciate prossimamente. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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