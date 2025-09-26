Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Diana Del Bufalo è una fidanzata traditrice e senza scrupoli nel film che ha conquistato Netflix

Diana Del Bufalo tradisce il fidanzato prima del matrimonio in un film con Giampaolo Morelli che ha conquistato il pubblico di Netflix

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Diana Del Bufalo

Personaggio eclettico della TV italiana, Diana Del Bufalo, negli ultimi anni, si è fatta notare soprattutto come attrice. È soprattutto la commedia il suo campo d’azione: qui, Del Bufalo riesce a dare il meglio di sé, esprimendo tutto il suo talento comico e la sua leggerezza. Tra i film che più hanno fatto breccia nel pubblico italiano ce n’è uno che la vede recitare fianco a fianco ad un altro attore famosissimo del mondo della commedia italiana: Giampaolo Morelli.

Giampaolo Morelli tradito prima del matrimonio da Diana Del Bufalo in un film esilarante su Netflix

Parliamo del film 7 ore per farti innamorare, uscito nel 2020 e attualmente disponibile in streaming su Netflix. Questo film segna l’esordio alla regia di Morelli, e forse pochi sanno che il film è in realtà tratto da un romanzo scritto dallo stesso attore. La pellicola non è un semplice racconto d’amore: si parla di seduzione nell’era digitale, e al centro di questo vortice emotivo e comico, si staglia la figura irresistibile di Diana Del Bufalo.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Protagonista della storia è Giulio (interpretato da Giampaolo Morelli), un brillante giornalista che credeva nell’amore eterno, almeno fino a quando la sua fidanzata Giorgia (Diana Del Bufalo), lo tradisce prima del matrimonio, preferendo a lui il suo capo (Massimiliano Gallo). Devastato da questo abbandono, Giulio incrocia la strada di Valeria (interpretata da Serena Rossi). La ragazza è totalmente l’opposto del protagonista: disinibita ed esperta della seduzione, cinica e al contempo sicura di sé. Valeria gestisce una scuola per uomini "negati" in amore, motivo per il quale promette di insegnare a Giulio tutte le tecniche per far innamorare le donne in sole sette ore. L’obiettivo del protagonista è, infatti, quello di riconquistare Giorgia, ma le cose prenderanno, man mano, una piega del tutto diversa.

Serena Rossi e Giampaolo Morelli, un duo vincente: dove li abbiamo anche visti

7 ore per farti innamorare è un film leggero, che mette in evidenza non solo le doti di Diana Del Bufalo in questo genere cinematografico, ma anche la chimica innegabile tra i protagonisti. In particolare, il sodalizio artistico tra Giampaolo Morelli e Serena Rossi, che il pubblico ha già potuto osservare in film come Ammore e malavita (2017), diretto dai Manetti Bros., o anche Song ‘e Napule (del 2014).

Guida TV

Potrebbe interessarti anche

Giampaolo Morelli nel film Ammore e Malavita su Raiplay

Giampaolo Morelli sbarca su RaiPlay con un film che ha trionfato ai David di Donatello: tra camorra e amori proibiti

Su Raiplay è disponibile un film da vedere assolutamente con Carlo Buccirosso e Giam...
Serena Rossi

Serena Rossi perdutamente innamorata (ma la storia è impossibile)

Tutti i segreti sulla pellicola, dallo sconvolgimento della pandemia alle guest star...
Serena Rossi

Serena Rossi, il tira e molla con un noto collega: ecco di chi è innamorata

Tutti i segreti sulla pellicola, dall'improvviso cambio di piani alle guest star, pa...
Edoardo Leo in streaming su Netflix con Gli uomini d'oro

Edoardo Leo su RaiPlay con una storia vera e tragicomica

L'attore romano assieme a Fabio De Luigi e a Giampaolo Morelli porta al cinema la br...
Annalisa è su Prime Video con Babbo Natale non viene dal nord

Annalisa cambia aspetto: la svolta epocale grazie a Prime Video

Babbo Natale non viene dal nord è il debutto sul grande schermo di Annalisa in un fi...
Poli opposti in streaming su RaiPlay

Luca Argentero è un terapista di coppia mozzafiato su RaiPlay: il cambiamento da urlo

Su RaiPlay c'è un intramontabile film con Luca Argentero nei panni i un terapista di...
Purché finisca bene

Su RaiPlay i film molto amati in tutta Italia: è impossibile sceglierne solo uno

Italia, sogni, sorrisi e difficoltà nelle commedie di Rai 1: un fenomeno che da oltr...
Lucia Ocone

Lucia Ocone e la febbre del lusso: l'incredibile trasformazione in un film su Netflix

Lucia Ocone diventa ricchissima, insieme alla sua famiglia, in un film divertentissi...
I film in onda in TV stasera, giovedì 25 settembre 2025: Alessandro Gassmann è troppo "ignorante"

I film in onda in TV stasera, giovedì 25 settembre 2025: Alessandro Gassmann è troppo "ignorante"

I migliori film della serata di giovedì 25 settembre 2025: l'attore romano alla prov...

WeWALK

Disabilità visiva e AI

Il bastone elettronico con funzioni avanzate

LEGGI

Personaggi

Leopoldo Mastelloni

Leopoldo Mastelloni
Antonio Ornano

Antonio Ornano
Maurizio Casagrande

Maurizio Casagrande
Simone Montedoro

Simone Montedoro

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963