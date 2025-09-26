Diana Del Bufalo è una fidanzata traditrice e senza scrupoli nel film che ha conquistato Netflix
Diana Del Bufalo tradisce il fidanzato prima del matrimonio in un film con Giampaolo Morelli che ha conquistato il pubblico di Netflix
Personaggio eclettico della TV italiana, Diana Del Bufalo, negli ultimi anni, si è fatta notare soprattutto come attrice. È soprattutto la commedia il suo campo d’azione: qui, Del Bufalo riesce a dare il meglio di sé, esprimendo tutto il suo talento comico e la sua leggerezza. Tra i film che più hanno fatto breccia nel pubblico italiano ce n’è uno che la vede recitare fianco a fianco ad un altro attore famosissimo del mondo della commedia italiana: Giampaolo Morelli.
Giampaolo Morelli tradito prima del matrimonio da Diana Del Bufalo in un film esilarante su Netflix
Parliamo del film 7 ore per farti innamorare, uscito nel 2020 e attualmente disponibile in streaming su Netflix. Questo film segna l’esordio alla regia di Morelli, e forse pochi sanno che il film è in realtà tratto da un romanzo scritto dallo stesso attore. La pellicola non è un semplice racconto d’amore: si parla di seduzione nell’era digitale, e al centro di questo vortice emotivo e comico, si staglia la figura irresistibile di Diana Del Bufalo.
Protagonista della storia è Giulio (interpretato da Giampaolo Morelli), un brillante giornalista che credeva nell’amore eterno, almeno fino a quando la sua fidanzata Giorgia (Diana Del Bufalo), lo tradisce prima del matrimonio, preferendo a lui il suo capo (Massimiliano Gallo). Devastato da questo abbandono, Giulio incrocia la strada di Valeria (interpretata da Serena Rossi). La ragazza è totalmente l’opposto del protagonista: disinibita ed esperta della seduzione, cinica e al contempo sicura di sé. Valeria gestisce una scuola per uomini "negati" in amore, motivo per il quale promette di insegnare a Giulio tutte le tecniche per far innamorare le donne in sole sette ore. L’obiettivo del protagonista è, infatti, quello di riconquistare Giorgia, ma le cose prenderanno, man mano, una piega del tutto diversa.
Serena Rossi e Giampaolo Morelli, un duo vincente: dove li abbiamo anche visti
7 ore per farti innamorare è un film leggero, che mette in evidenza non solo le doti di Diana Del Bufalo in questo genere cinematografico, ma anche la chimica innegabile tra i protagonisti. In particolare, il sodalizio artistico tra Giampaolo Morelli e Serena Rossi, che il pubblico ha già potuto osservare in film come Ammore e malavita (2017), diretto dai Manetti Bros., o anche Song ‘e Napule (del 2014).
