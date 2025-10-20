Trova nel Magazine
Diana Del Bufalo scatena il caos: papà disperati e figli ingestibili conquistano Netflix

Diana Del Bufalo conquista Netflix con una commedia che la vede protagonista accanto a Fabio De Luigi: risate, gag e colpi di scena che vi faranno ridere.

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

L’abbiamo vista sabato 18 ottobre 2025, su Canale 5 a Tu Sì Que Vales, in coppia con Rudy Zerbi nella gara di Lip Sync, e adesso è su Netflix pronta a travolgere tutti con la sua ironia. Diana Del Bufalo è protagonista di una commedia diretta da Alessandro Genovesi, accanto a Fabio De Luigi. Cosa potrebbe uscire fuori da una coppia come loro? Sicuramente, tantissime risate, ne siamo più che convinti. Vediamo insieme tutti i dettagli.

10 Giorni Senza Mamma, Diana Del Bufalo e Fabio De Luigi strappano sorrisi in questo film

Ebbene sì, su Netflix è disponibile un film esilarante con Diana Del Bufalo e Fabio De Luigi. Si tratta di un remake della commedia argentina Mamá se fue de viaje, del 2017. Carlo (Fabio De Luigi) vive con sua moglie Giulia (Valentina Lodovini) e i loro tre figli: Camilla, tredicenne in crisi adolescenziale; Tito, vivace e dispettoso di 10 anni; e Bianca, una bambina di 2 anni. Carlo è responsabile delle risorse umane di una catena di supermercati, mentre Giulia, ex avvocato, ha lasciato il lavoro per occuparsi della famiglia. Giulia, però, è estenuata: è stanca della sua routine e della scarsissima presenza del marito. Decidete, quindi, di partire improvvisamente per una vacanza a Cuba, lasciando Carlo a gestire i figli con un calendario dettagliato delle attività e consigli pratici. Tra liti, disastri e situazioni comiche, Carlo cerca di conoscersi meglio con i bambini, mentre affronta anche nuove sfide al lavoro, dove un giovane collaboratore esterno gli viene affiancato per aumentare la competitività del reparto. Diviso tra ufficio e famiglia, Carlo vive dieci giorni intensi che lo costringono a diventare un "papà a tempo pieno" e lo aiutano a riscoprire i valori della vita familiare.

Chiaramente, il film pone al centro il ruolo dei genitori e delle difficoltà, soprattutto dei padri, nel riuscire a bilanciare lavoro e famiglia. Carlo fatica a gestire i figli durante la sua assenza, mentre Lucia, una giovane babysitter interpretata da Diana Del Bufalo, lo supporta e media con i bambini. Per nascondere un licenziamento passato di Lucia, Carlo si spaccia per avvocato, scatenando equivoci e situazioni comiche. Nel cast troviamo anche: Angelica Elli, Matteo Castellucci, Bianca Usai, Niccolò Senni, Antonio Catania. Il film ha avuto anche due sequel, sempre diretti da Genovesi, e di cui vi proponiamo le rispettive trame:

10 Giorni Con Babbo Natale (2020)

Carlo e Giulia affrontano nuove difficoltà nella gestione della famiglia: con il ritorno al lavoro di Giulia, Carlo si occupa dei bambini e della casa, ma il ruolo di "mammo" inizia a pesargli. Quando decide di cercare un lavoro, Giulia gli rivela di puntare a una promozione che potrebbe portarla in Svezia, con colloquio il 24 dicembre a Stoccolma. Per salvare l’unità familiare, Carlo ha un’idea: riprendere il vecchio camper e partire tutti insieme verso il Nord per un Natale speciale. Tra imprevisti e un esilarante incontro con un Babbo Natale un po’ bizzarro, il viaggio diventa un’avventura indimenticabile.

10 Giorni Con i Suoi (2025)

Il terzo film, è incentrato su Carla, primogenita dei Rovelli, la quale si trasferisce in Puglia con il fidanzato Antonio per iniziare l’università. Suo padre Carlo, che non si fida del ragazzo, fatica a lasciarla andare. Insieme alla famiglia, raggiungono la masseria di Antonio, dove incomprensioni ed equivoci prenderanno il sopravvento.

Curiosità sul film 10 Giorni Senza Mamma e dove vedere in streaming i due sequel

10 Giorni Senza Mamma è stato girato principalmente a Roma, con alcune scene a Nepi, in provincia di Viterbo. Tra le location principali ci sono la casa di Carlo in Via Bernardo Celentano, il Palazzo della Confindustria come sede della Family Market, Piazza Gian Lorenzo Bernini e un campo sportivo. Il film ha ottenuto riconoscimenti, tra cui la nomination al Nastro d’Argento per Fabio De Luigi e al Premio del Pubblico all’Hamburg Film Festival per il regista Alessandro Genovesi. Il primo film è in streaming su Netflix, mentre i due sequel, 10 Giorni Con Babbo Natale e 10 Giorni Con i Suoi, sono disponibili in streaming su: Netflix, Prime Video ed Apple TV.

