Diana Del Bufalo mai vista così sensuale: è "ancora più sexy" nella nuova esperienza con Valentina Nappi su Amazon Prime Video Michela Andreozzi dirige il nuovo capitolo della commedia Original italiana in arrivo il 12 giugno con Diana Del Bufalo e Valentina Nappi

Marco Lucio Papaleo Content Editor Linkedin

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Dopo il successo di Pensati Sexy, la regista Michela Andreozzi torna dietro la macchina da presa per dirigere questo sequel, Ancora più Sexy, il nuovo film Original italiano che sarà disponibile in streaming dal 12 giugno su Prime Video e di cui sono ora disponibili le prime immagini. Coprodotta da Amazon MGM Studios e Fabula Pictures, la pellicola riprende le tragicomiche avventure sentimentali di Maddalena Gentili, interpretata da Diana Del Bufalo, accompagnata ancora una volta dalla presenza provocatoria della pornostar Valentina Nappi nel ruolo del suo "spirito guida".

La nuova vita di Maddalena, tra certezze e imprevisti

La sceneggiatura, firmata nuovamente da Michela Andreozzi insieme a Daniela Delle Foglie, riprende il filo della narrazione tre anni dopo il rocambolesco viaggio interiore che aveva portato la protagonista a scoprire le proprie potenzialità. Se nel primo capitolo Maddalena era una trentenne con zero autostima, considerata la pecora nera di una famiglia molto cattolica, in Ancora più Sexy la sua vita sembra aver trovato un equilibrio: è diventata una scrittrice affermata ed è felicemente fidanzata con Vanni, il suo editore. Tuttavia, l’improvvisa riapparizione di Valentina Nappi scompiglierà nuovamente i suoi piani, spingendola a interrogarsi sulla sua reale felicità e sul rapporto con il compagno.

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Il sequel espande i temi del primo film, dove Maddalena lottava contro la precarietà lavorativa e sentimentale. Mentre in Pensati Sexy il fulcro era la trasformazione esteriore e interiore per sentirsi "sexy", Ancora più Sexy esplora la gestione del successo e la solidità dei legami affettivi di fronte alle tentazioni e ai dubbi. Il film si inserisce nella linea delle commedie al femminile di Prime Video, puntando su un linguaggio ironico e dissacrante per raccontare la ricerca dell’identità e le contraddizioni delle relazioni moderne.

Un cast ricco di conferme e di novità

Per Diana Del Bufalo si tratta di un ritorno a un personaggio particolarmente originale, che le permette di mettere in luce ancora una volta quella vis comica e quella spontaneità che hanno caratterizzato la sua carriera, dai successi televisivi di Che Dio ci aiuti e C’era una volta Studio Uno fino alle fortunate esperienze teatrali e cinematografiche. Accanto a Diana Del Bufalo e Valentina Nappi, il film presenta tre figure maschili di punta nel cast: Mario Ermito, Michele Rosiello e Filippo Bisciglia. La loro presenza si intreccia con il percorso di Maddalena, in particolare l’incontro con il personaggio di Bruno, che diventerà il catalizzatore di una nuova consapevolezza per la protagonista: l’accettazione che il partner perfetto non esiste. Completano il ricco cast corale volti noti come Angela Finocchiaro, Anna Galiena, Fabrizio Colica, Ludovica Di Donato, Andrea Dianetti, Paolo Calabresi, Niccolò Senni, Nini Salerno, Fabrizio Santucci e Nicola Jiang.

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