Diana Del Bufalo e Valentina Nappi tornano ad accendere la fantasia con una storia anche più "sexy": l'irriverente trailer Dal 12 giugno è disponibile sulla piattaforma Ancora più sexy, il sequel del film Pensati sexy uscito nel 2024 per la regia di Michela Andreozzi

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

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Dopo Pensati Sexy, Michela Andreozzi torna alla regia del sequel, Ancora più sexy, con le tragicomiche avventure sentimentali della protagonista Diana Del Bufalo, affiancata dal suo irriverente spirito guida, la pornostar Valentina Nappi, sempre in streaming in esclusiva su Amazon Prime Video. Nel cast le new entry Mario Ermito, Michele Rosiello, Filippo Bisciglia e con Angela Finocchiaro, Anna Galiena, Fabrizio Colica, Ludovica Di Donato, Andrea Dianetti, Paolo Calabresi, Niccolò Senni, Nini Salerno, Fabrizio Santucci e Nicola Jiang. Ancora più sexy esce in streaming su Prime Video il prossimo 12 giugno: in calce a questo pezzo vi lasciamo il trailer.

Il trailer di Ancora più sexy con Diana Del Bufalo e Valentina Nappi

Scritto da Michela Andreozzi insieme a Daniela Delle Foglie, la trama di Ancora più sexy riprende la storia di Maddalena (Diana Del Bufalo) tre anni dopo il suo primo, rocambolesco incontro con il suo spirito guida: Valentina Nappi. Questa volta, la vita di Maddalena sembra finalmente al suo posto. È diventata una scrittrice affermata ed è felicemente fidanzata con Vanni, compagno amorevole e brillante editore. Ma quando Valentina riappare all’improvviso, pronta a scombinare di nuovo le carte, Maddalena si ritrova a mettere in discussione tutto: il suo rapporto, le sue certezze, e persino l’idea stessa di felicità. L’incontro con Bruno darà il colpo di grazia, spingendola a una nuova consapevolezza: il partner perfetto non esiste. E forse va bene così.

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Quando esce Ancora più sexy

Alla regia, dopo Pensati Sexy, torna Michela Andreozzi, col film coprodotto da Amazon MGM Studios e Fabula Pictures. Nel cast un mix di volti nuovi e vecchie conoscenze: Mario Ermito, Michele Rosiello, Filippo Bisciglia (il conduttore di Tempation Island ed ex concorrente a The Traitors), oltre a Angela Finocchiaro, Anna Galiena, Fabrizio Colica, Ludovica Di Donato, Andrea Dianetti, Paolo Calabresi, Niccolò Senni, Nini Salerno, Fabrizio Santucci e Nicola Jiang. Non ritornano per il sequel, invece, Alessandro Tiberi e Raoul Bova.

L’attesa per le nuove, esilaranti e irriverenti avventure di Maddalena e Valentina è quasi giunta al termine. Ancora più sexy esce in streaming in esclusiva su Amazon Prime Video il prossimo 12 giugno: qui sotto vi lasciamo il trailer ufficiale del film. Ancora più Sexy è l’ultima novità per i clienti Amazon Prime, che in Italia beneficiano di spedizioni veloci, offerte esclusive e intrattenimento, incluso Prime Video, con un solo abbonamento al costo di €49,90/anno o €4,99/mese.

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