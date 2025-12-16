Diamanti, dove vederlo in streaming e perché è uno dei film più discussi di Özpetek
Nel video sul film Diamanti di Özpetek curiosità, dettagli di produzione e significati nascosti: perché questo racconto intimo ha colpito il pubblico
Diamanti è il film di Ferzan Özpetek che racconta un universo femminile fatto di memoria, lavoro e legami invisibili. Ambientato tra la Roma contemporanea e gli anni Settanta, il film ruota attorno a una sartoria di costumi per cinema e teatro, luogo simbolico in cui le vite delle protagoniste si intrecciano come fili di uno stesso tessuto. Un racconto corale, intimo e profondamente umano, che conferma la capacità del regista di unire emozione e osservazione sociale.
Per chi desidera approfondire l’esperienza, Diamanti è disponibile in Home Video grazie a CG Entertainment, in un’edizione completa di booklet ricco di immagini e informazioni sul film, pensata per il pubblico che ama il cinema anche come oggetto da conservare.
Per scoprire tutte le curiosità su Diamanti, non perdetevi il video (lo trovare su questa pagina dopo la pubblicità)!
Dove vedere il film Diamanti in streaming
Diamanti è inoltre disponibile in streaming su Sky e NOW, mentre nel video qui sotto raccontiamo curiosità, retroscena e dettagli nascosti che aiutano a guardarlo con occhi nuovi.
