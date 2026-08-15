Diamante Crispino, dopo il successo a Temptation Island dimentica la TV e torna al calcio: arriva la firma tanto desiderata È ufficiale: Diamante Crispino torna a giocare a calcio e lo fa per un unico motivo: ecco con chi ha firmato il contratto dopo Temptation Island

Rosanna Ilaria Donato Web Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate.

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Diamante Crispino ha fatto molto parlare di sé nell’ultima edizione di Temptation Island, ma ora il suo futuro non ha più nulla a che vedere con la televisione, almeno per il momento. Il portiere di Orta di Atella infatti ha annunciato via social che tornerà a giocare a calcio. Ma ecco i dettagli dell’evento che lo ha riportato alla normalità dopo mesi di reality.

Diamante Crispino, l’annuncio del ritorno al calcio dopo Temptation Island grazie alla firma con il Succivo

Finisce l’avventura a Temptation Island, inizia una nuova fase della vita. Anzi, un ritorno alla sua vera passione per Diamante Crispino. Questa volta indosserà la maglia della Polisportiva Succivo, una società di calcio dilettantistico della provincia di Caserta. Per annunciare il lieto evento Crispino ha scelto i social, dove ha condiviso con i suoi fan la sua gioia per l’opportunità datagli: "Ci sono passioni che, anche quando provi ad allontanarle, continuano a far parte di te. Non avrei mai immaginato di tornare a indossare i guanti. Eppure, stare lontano dal campo mi ha fatto capire quanto il calcio mi fosse mancato".

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Poi Diamante motiva il suo ritorno in campo, sottolineando che non vuole "dimostrare qualcosa". E infatti torna "perché non riesco a stare senza quelle emozioni che solo il calcio sa regalarmi", chiudendo il messaggio con il suo vero e unico obiettivo: "Tornare a divertirmi".

Il passato di Diamante Crispino nel calcio

È da un po’ che Diamante Crispino lavora come preparatore dei portieri nella scuola calcio Satellite di Caivano, e il successo dovuto a Temptation Island non ha nulla a che fare con l’incarico. Ma per capire la sua passione per il calcio è necessario andare ancora più indietro nel tempo, a quando la sua carriera ha preso davvero il via, durante la stagione 2013/2014, come portiere della Primavera del Napoli. In questo periodo Crispino diventa il terzo estremo difensore della squadra, ma l’esordio tra i professionisti avviene il 22 dicembre 2013, quando, in prestito al Como, gioca contro il Pavia. Poi la discesa e la Serie A sempre più lontana, con gli ultimi anni di carriera in Serie D, nelle squadre di Sora e Frattese. Ma ora comincia una nuova fase per Diamante Crispino e c’è da aspettarsi di tutto, anche in una squadra di provincia.

L’uomo dalle mille sorprese: la proposta di nozze di Crispino a Bernadette

Sì, da Diamante Crispino, dopo la proposta di matrimonio a Temptation Island, c’è da aspettarsi davvero di tutto. E pensare che la fidanzata Bernadette Cinquegrana aveva contattato il programma proprio perché lui non si decideva a compiere una scelta dopo 16 anni di relazione. Il reality deve avergli dato la spinta giusta per non perdere altro tempo, e infatti la notizia delle nozze è stata poi confermata nella canonica puntata "Un mese dopo". Doppia gioia, quindi, per Diamante: non solo una donna per la vita, ma anche la tanto desiderata nuova proposta di lavoro.

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