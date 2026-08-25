Epstein, il caso che ha sconvolto il mondo diventa un film: cosa si nasconde dietro la sua rete? Ecco quando esce su HBO Max A settembre arriva su HBO Max Diabolical: The Epstein Files, il documentario che ripercorre il caso del finanziere e le falle che ne avrebbero favorito l’ascesa.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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C’è chi ha vissuto sulla propria pelle l’orrore di quella rete criminale, e ora sceglie di raccontarlo davanti alle telecamere. A settembre arriva su HBO Max Diabolical: The Epstein Files, film documentario ABC che debutta in Italia, Regno Unito e Paesi Bassi con un’esclusiva internazionale firmata Warner Bros. Discovery. Tra le testimonianze raccolte, quelle delle sopravvissute Lisa Phillips e Ashley Rubright, ma anche il fratello di Epstein e un avvocato che ha seguito da vicino il caso. Novanta minuti per capire come sia stato possibile che tutto questo restasse impunito così a lungo.

Diabolical: The Epstein Files, di cosa parla il film documentario

Dal 3 settembre, HBO Max proporrà Diabolical: The Epstein Files, documentario di 90 minuti realizzato da ABC e dedicato alla vicenda di Jeffrey Epstein. La produzione ripercorre il suo percorso criminale e le relazioni che gli permisero di operare per anni, soffermandosi anche sulle responsabilità e sulle mancanze delle istituzioni. Il documentario raccoglie le testimonianze di persone direttamente legate al caso, tra cui le sopravvissute Lisa Phillips e Ashley Rubright, il fratello di Epstein, Mark, e l’avvocato David Schoen, oltre agli interventi di investigatori, giornalisti ed esperti legali. Il titolo sarà disponibile in diversi Paesi europei e internazionali, tra cui Italia, Regno Unito, Paesi Bassi, Spagna, Portogallo, Grecia, Turchia e Israele.

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Myriam Lopez-Otazu, di Warner Bros. Discovery EMEA, ha dichiarato: "Diabolical: The Epstein Files è un’analisi tempestiva di un caso che non solo ha scosso le prime pagine dei giornali internazionali, ma ha anche profondamente influenzato la percezione del potere e dell’influenza. Esplorando la portata e le conseguenze di questi crimini, il documentario offre al nostro pubblico una visione approfondita di uno dei casi di abuso più significativi e inquietanti della storia recente."

Jeffrey Epstein e il caso che ha sconvolto il mondo

Per anni se n’è parlato e bisogna ancora fare un bel po’ di chiarezza. Era il 2019 quando il finanziere Jeffrey Epstein viene arrestato per traffico internazionale di minorenni e abusi sessuali. Dopo numerose indagini, si scopre che l’uomo d’affari aveva costruito una fitta rete criminale, sfruttando ragazze giovanissime nella sua isola privata e nelle sue lussuose residenze. Il caso ha coinvolto l’opinione pubblica e, soprattutto, ha smosso ‘i potenti’, poiché ha svelato legami con politici, reali e miliardari. Tra questi, Bill Clinton, Donald Trump e il principe Andrea. Tuttavia, la morte di Epstein in carcere, avvenuta nel 2019 e catalogata come suicidio, ha alimentato numerosi dubbi e teorie complottiste. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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