Dexter, studente ossessionato dalla serie TV imita il killer per compiere un omicidio: scoperto l'orrore nel Regno Unito
Dalla finzione della serie tv alla realtà più atroce: studente universitario ricrea la 'stanza del delitto' di Dexter e uccide una donna
Un inquietante fatto di cronaca arriva dal Regno Unito, dove l’ossessione per la serie TV Dexter si è trasformata in un brutale omicidio. Benjamin Day, uno studente ventenne di Scienze forensi, ha confessato di aver ucciso Maria Saceanu, una donna rumena di 24 anni, all’interno di un appartamento affittato su Airbnb.
Studente uccide come nella serie Tv Dexter: i dettagli macabri dell’accaduto
Ciò che ha sconvolto gli investigatori è stata la scena del crimine: la stanza era stata interamente rivestita con teli di plastica fissati con una graffettatrice, una fedele riproduzione dell’ambiente in cui il protagonista della serie Dexter compie i suoi delitti. Anche l’abbigliamento del giovane richiamava nei dettagli quello del celebre personaggio interpretato da Michael C. Hall: camicia color kaki, grembiule, visiera e guanti. Nella camera da letto, gli agenti hanno ritrovato un set di coltelli da cucina e persino dei vetrini da microscopio, usati nella finzione per conservare campioni di sangue come trofei.
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La vittima è stata colpita con 78 coltellate. Il giovane ha poi tentato di smembrarne il corpo, ferendosi gravemente a una mano nel processo. È stato proprio questo incidente a farlo scoprire: sceso in strada di notte a Tividale per chiamare i soccorsi, ha raccontato ai poliziotti di essere stato aggredito da un animale randagio. Le sue risposte e il suo atteggiamento hanno però insospettito gli agenti, che hanno deciso di indagare e arrivare a perquisire l’abitazione in cui soggiornava l’uomo. Lì è stato scoperto poi l’orrore.
Non è il primo omicidio ispirato a serie TV…
Va detto che quello di questo studente non è un caso isolato. Dal 2008 a oggi si contano almeno sette delitti collegati all’emulazione della serie TV. Tra questi si ricorda quello di Mark Twitchell, un regista canadese che attirò e uccise un uomo in un garage trasformato in set, e più di recente quello di James Desborough, un ingegnere britannico condannato per aver ucciso e smembrato due senzatetto e il suo compagno di cella.
In passato, lo stesso Michael C. Hall è intervenuto sull’argomento, definendo "orribile" l’idea che il suo personaggio potesse aver ispirato simili atrocità. L’attore aveva comunque sottolineato come soggetti con disturbi così profondi avrebbero probabilmente trovato un altro pretesto per dare sfogo alla loro violenza, indipendentemente dalla televisione.
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