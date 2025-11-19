Dexter: Resurrection 2, arriva un villain temuto dai fan: anche il serial killer trema
La seconda stagione di Dexter promette colpi di scena: un nuovo cattivo metterà alla prova il serial killer più famoso della tv e scatena l'entusiasmo dei fan.
I fan di Dexter: Resurrection possono finalmente gioire: la seconda stagione porterà sullo schermo un nuovo cattivo che già aveva fatto parlare di sé, ma che fino ad ora era rimasto nell’ombra. Lo showrunner ha confermato che il personaggio, oscuro e misterioso, avrà un ruolo che potrebbe sconvolgere la vita di Dexter e mettere alla prova il suo celebre "codice". Di chi si tratta? Cerchiamo di scoprirlo.
Dexter: Resurrection 2, lo Squartatore di New York sarà nella seconda stagione: cosa farà?
La seconda stagione di Dexter: Resurrection introdurrà ufficialmente lo Squartatore di New York, un personaggio già menzionato nella prima stagione ma mai visto. I villain sono da sempre un elemento centrale della serie, e la prima stagione di Resurrection ha già presentato diversi cattivi memorabili. Nel primo capitolo, infatti, i fan avevano speculato sull’identità dello Squartatore, rivelatosi essere Don Framt, il cui volto non era mai apparso. Ora, il personaggio tornerà nella seconda stagione, come confermato dal creatore della serie Clyde Phillips al podcast Dark Passengers, anche se probabilmente non sarà il principale antagonista, e potrebbe essere al centro di una trama secondaria o sotto indagine dalla polizia. La risposta positiva dei fan ha spinto gli sceneggiatori ad esplorare maggiormente il personaggio. La seconda stagione è ancora in fase di scrittura e non uscirà l’estate prossima come la prima; un debutto autunnale è più probabile.
Cosa sappiamo sulla seconda stagione di Dexter: Resurrection
Non ci sono molte informazione sulla seconda stagione di Dexter: Resurrection. Tuttavia, se la produzione dovesse partire presto, potrebbe arrivare tra la metà/fine 2026 o all’inizio 2027. Ambientata dieci settimane dopo Dexter: New Blood, segue Dexter Morgan (Michael C. Hall), sopravvissuto a un colpo di pistola e diretto a New York per ritrovare suo figlio Harrison (Jack Alcott), mentre il capitano Angel Batista (David Zayas) indaga sulla sua presunta morte. La stagione si conclude con Dexter intrappolato nella cassaforte di Leon Prater (Peter Dinklage), e questo finale lascia aperto a varie trame per la stagione 2, come il destino di Dexter e la possibile vendetta di Harrison. Chiaramente, ribadiamo che sono solo supposizione poiché non si hanno dettagli o informazioni al riguardo. I fan però sono felici sulla possibilità di una nuova stagione e, quindi, iniziano a fantasticare con le loro teorie.
Il cast della prima stagione include: Michael C. Hall, Jack Alcott, David Zayas, Uma Thurman, James Remar, Ntare Guma Mbaho Mwine, Krysten Ritter, Neil Patrick Harris e Dominic Fumusa. Inoltre, è composta da dieci episodi, ed è stata trasmessa su Paramount+ Italia dall’11 luglio al 5 settembre 2025.
