Dexter: Resurrection, un dettaglio stravolge il finale e su YouTube arriva lo spoiler
L'ultimo episodio della stagione 1 del sequel di Dexter porta con sé un elemento che non tutti hanno notato ma che potrebbe avere un grande peso
Il ritorno di Dexter Morgan, il killer dei killer, nella serie sequel Dexter: Resurrection ha rimesso sulla mappa uno dei personaggi più discussi e controversi di tutta la cosmologia dello show con protagonista Michael C. Hall. Nei nuovi episodi si sono mischiati passato e presente e sono stati introdotti volti inediti e nuove dinamiche criminali, pur rimanendo fedeli alle atmosfere cupe e psicologiche che hanno fatto la fortuna del franchise. Nell’ultimo episodio della stagione 1 di Dexter: Resurrection, però, a quanto pare si nasconde un dettaglio che a molti fan è sfuggito e che stravolge il finale. Ovviamente ci saranno pesantissimi spoiler sugli ultimi istanti della stagione, quindi continuate a leggere a vostro rischio e pericolo.
Un finale di stagione che ha sconvolto tutti per Dexter: Resurrection
Il decimo episodio della stagione 1 di Dexter: Resurrection ha shockato i fan. Prima di cadere sotto i colpi di Dexter, Leon Prater, villain principale e leader del cosiddetto "kill club", uccide Angel Batista. Una morte che ha lasciato gli spettatori completamente allibiti. A sopravvivere è invece stata Charley, la giovane apprendista di Prater, che ora conosce il segreto di Dexter, ovvero la sua doppia vita da serial killer. Prater teneva dossier sui vari killer con cui era in contatto, tra cui lo stesso Dexter, che adesso è in possesso di alcune di quelle informazioni.
Come quelle riguardo Al, noto come "il killer di Rapunzel", probabile bersaglio della prossima stagione. Un dettaglio che fa intendere come questi documenti manterranno un certo peso col progredire della trama.
Il dettaglio nel finale di Dexter: Resurrection che a tutti è sfuggito
Tra i dossier c’è anche quello di i Mia Lapierre, conosciuta come Lady Vengeance e interpretata da Krysten Ritter. Ciò che a molti sembra essere sfuggito è che quest’ultimo risultava ancora "attivo" e non archiviato. La donna, però, era stata data per morta, suicida in carcere oppure per mano dello stesso Prater. Se fosse stato veramente così, però, perché l’uomo non ha aggiornato il file? Ci sono due ipotesi. La prima è che sia passato troppo poco tempo per permettergli di aggiornare il dossier. La seconda è che il killer sapeva qualcosa di cui il pubblico è ancora all’oscuro: Mia è ancora viva ed è pronta a fare la sua ricomparsa nella prossima stagione.
Lo show non è assolutamente nuovo a colpi di scena di questo tipo. Un twist che potrebbe essere stato inavvertitamente spoilerato dalla stessa Ritter. In occasione dello show Dexter Final Cut su YouTube di essersi divertita molto a interpretare Mia e di essere entusiasta all’idea di tornare.
Dexter: Resurrection dove vedelo in streaming
Tutte le puntate della prima stagione di Dexter: Resurrection e delle prime due stagioni di Dexter: New Blood sono disponibili in streaming su Prime Video. Su Netflix è invece possibile recuperare in streaming tutte le stagioni della serie principale di Dexter.
