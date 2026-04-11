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Dexter Resurrection, la seconda stagione sarà esplosiva: svelato il ritorno che nessuno si aspettava

La seconda stagione di Dexter: Resurrection sarà caratterizzata da un ritorno tanto importante quanto inaspettato, che stravolgerà gli equilibri

Terremoto in Dexter Resurrection 2: il ritorno inaspettato che spiazzerà i fan

Uma Thurman, che interpreta l’ex agente delle forze speciali Charley, tornerà ufficialmente nei nuovi episodi di Dexter: Resurrection. Dopo essere riuscita a scappare portando con sé sua madre e aver chiuso i ponti con il malvagio miliardario Leon Prater (interpretato da Peter Dinklage), Charley è pronta a rientrare in scena. Resta però un grande dubbio: ora che è libera, sarà un’alleata o un ostacolo per Dexter?

Dexter: Resurrection, importanti ritorni nella seconda stagione: non solo Uma Thurman

Oltre a Uma Thurman, vedremo un altro volto famosissimo: Brian Cox. L’attore vestirà i panni di Don Frampt, ovvero lo "Squartatore di New York". È un serial killer del passato che, pur avendo smesso di uccidere, continua a tormentare psicologicamente le sue vecchie vittime. La storia di Dexter: Resurrection, curata dallo storico showrunner Clyde Phillips, riprende poco dopo il finale shock in cui Dexter viene colpito al cuore da suo figlio Harrison.

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Cos’è successo nella prima stagione

Creata dallo showrunner e produttore esecutivo Clyde Phillips, la prima stagione di Dexter: Resurrection è ambientata settimane dopo che Dexter è stato colpito al petto da un proiettile sparato da suo figlio. Al suo risveglio dal coma, scopre che Harrison (Jack Alcott) è sparito nel nulla. Consapevole del peso di ciò che ha fatto passare a suo figlio, Dexter parte per New York, determinato a trovarlo e a rimediare ai suoi errori.

Ma la pace interiore non arriverà facilmente. Quando Angel Batista (David Zayas) della polizia metropolitana di Miami si presenta con delle domande, Dexter si rende conto che il suo passato lo sta raggiungendo inesorabilmente. Mentre padre e figlio si addentrano nell’oscurità della città che non dorme mai, si ritrovano presto invischiati in qualcosa di ben più profondo di quanto avessero mai immaginato, e capiscono che l’unica via d’uscita è insieme.

Dove vedere Dexter: Resurrection in streaming

Al momento, la trama dei nuovi episodi è top secret. Sappiamo però che tornerà il cast principale, compreso James Remar nel ruolo di Harry (il padre di Dexter), insieme a diversi volti nuovi già visti nella prima stagione. Questa, ricordiamo, è visibile in streaming su Paramount+.

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