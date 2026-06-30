Dexter: Resurrection 2, Krysten Ritter riappare nella seconda stagione, ma c’è un dettaglio inquietante L'attrice sarà di nuovo guest star nella seconda stagione di Dexter: Resurrection, nonostante la morte del suo personaggio Mia: aumentano le teorie dei fan.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Dexter: Resurrection 2 si prepara a riservare ai fan un’altra sorpresa. Secondo le ultime indiscrezioni, Krysten Ritter tornerà nella serie Showtime, disponibile su Paramount+, per la seconda stagione. Un ritorno che lascia spazio a non poche domande, considerando il destino del suo personaggio nella prima stagione. Nel cast confermati anche altri volti, ma l’attenzione dei fan è su Ritter. Vediamo tutti i dettagli.

Dexter: Resurrection 2, Krysten Ritter nel cast della seconda stagione: il suo ruolo

La seconda stagione di Dexter: Resurrection accoglierà nuovamente Krysten Ritter, che tornerà come guest star nella serie Showtime disponibile su Paramount+, anche se il personaggio che interpreterà resta avvolto nel mistero. Nella prima stagione vestiva i panni di Mia, alias Lady Vengeance, apparentemente morta in prigione, ma la serie ha già dimostrato di saper sorprendere il pubblico con colpi di scena e ritorni inaspettati. Accanto a lei tornerà anche Uma Thurman nel ruolo di Charley. Tra le new entry del cast ci saranno Brian Cox, che interpreterà lo Squartatore di New York, Dan Stevens nei panni del Killer dei Cinque Distretti, Bokeem Woodbine come Capitano Mixon e Nona Parker Johnson nel ruolo di Fiona Mixon.

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Creata da Clyde Phillips, la serie riprende dopo gli eventi della prima stagione, con Dexter (Michael C. Hall) che, risvegliatosi dal coma dopo essere stato colpito dal figlio Harrison, si reca a New York per ritrovarlo e cercare di rimediare ai propri errori. La trama della seconda stagione non è stata ancora annunciata.

Dexter: Resurrection, com’è finita la prima stagione e le teorie su Mia Lapierre

Il finale della prima stagione di Dexter: Resurrection ha spizzato i fan con la morte di Angel Batista, ucciso da Leon Prater prima che quest’ultimo venisse eliminato da Dexter. Sopravvive invece Charley, che scopre la vera natura di Dexter e la sua doppia vita da serial killer. Un altro elemento centrale sono i dossier raccolti da Prater sui vari assassini con cui era in contatto, alcuni dei quali finiscono nelle mani di Dexter. Tra questi c’è quello di Al, il "killer di Rapunzel", che potrebbe diventare il prossimo obiettivo del protagonista. A incuriosire i fan è però soprattutto il fascicolo di Mia Lapierre, alias Lady Vengeance, interpretata da Krysten Ritter. Sebbene il personaggio fosse stato dato per morto, il suo dossier risulta ancora contrassegnato come "attivo" e non archiviato. Questo dettaglio alimenta due possibili spiegazioni: Prater non ha avuto il tempo di aggiornare il file oppure Mia è ancora viva.

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