Chi pensava di non rivederlo più dovrà ricredersi. Il re dei killer sta per tornare e in tanti non attendevano altro. Dexter: Resurrection avrà una seconda stagione e a confermarlo è stato proprio il protagonista, Michael C. Hall, il quale con un video, ha ringraziato i fan per il loro sostegno. Se siete curiosi di conoscere tutti i dettagli, non dovete fare altro che proseguire la lettura di questo articolo.

Dexter: Resurrection, la seconda stagione della serie si farà

Fan potete gioire! Dexter: Resurrection avrà una seconda stagione e il protagonista, Michael C. Hall, lo ha annunciato attraverso un video in cui ringrazia i suoi sostenitori: "Ci hanno dato il via libera per un’altra stagione. C’è altro in arrivo. Il team di autori sta venendo assemblato ora. Prossimamente arriveranno nuovi dettagli, ma volevo essere il primo a farvi sapere che la storia continua." La serie riprende le vicende di Dexter Morgan poche settimane dopo che è stato ferito al petto dal figlio Harrison, che poi scompare senza lasciare traccia. Dexter si dirige a New York per ritrovarlo, mentre Angel Batista indaga, costringendo il protagonista a confrontarsi con il passato. Padre e figlio devono unire le forze per affrontare nuove sfide e oscurità. Il cast include Uma Thurman (Charley), Ntare Guma Mbaho Mwine (Blessing Kamara), Kadia Saraf (detective Claudette Wallace), Dominic Fumusa (detective Melvin Oliva), Emilia Suarez (Elsa Rivera), James Remar (padre di Dexter) e Peter Dinklage (Leon Patrick Harris).

Tra le guest star ci sono Neil Patrick Harris, Krysten Ritter, Eric Stonestreet e David Dastmalchian. Clyde Phillips è produttore esecutivo e showrunner della serie Showtime. C’è da dire che il rinnovo di Dexter: Resurrection per una seconda stagione arriva un mese e mezzo dopo la cancellazione dello spin-off prequel Dexter: Original Sin, nonostante Paramount+ avesse già ordinato un altro ciclo di episodi. Una conseguenza della fusione tra Paramount Global e Sydance Media, con la nuova dirigenza orientata verso una differente strategia. Ovvero, concentrarsi su un solo show, Resurrection, appunto, a scapito dell’idea iniziare di un Dexterverse fatto di più serie interconnesse.

Dexter: Resurrection, com’è finita la prima stagione e dove vederla in streaming

Ma come si è conclusa la prima stagione di Dexter: Resurrection? ATTENZIONE SPOILER! Nel decimo episodio, Leon Prater uccide Angel Batista prima di essere eliminato da Dexter, mentre Charley, sua giovane apprendista, scopre la doppia vita di Dexter. Prater aveva raccolto dossier su vari killer, incluso Dexter, tra cui quello di Al, noto come "il killer di Rapunzel", e di Mia Lapierre (Lady Vengeance), che sorprendentemente risulta ancora "attivo". Ciò lascia aperta la possibilità che Mia sia ancora viva e possa tornare nella prossima stagione. In attesa della seconda (ci vorrà un po’), potrete vedere la prima stagione di Resurrection in streaming su Paramount+.

