Dexter: Resurrection 2, Michael C. Hall torna a New York ma c’è qualcosa che non può uccidere: la seconda stagione lo mette alla prova La seconda stagione della serie di Paramount+ si prepara a cambiare le carte in tavola tra nuovi assassini, vecchi nemici e una crisi personale da affrontare.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Dexter Morgan sta per tornare, e questa volta qualcosa sembra essere cambiato. Paramount+ ha diffuso le prime immagini ufficiali di Dexter: Resurrection 2, la seconda stagione della serie che vede protagonista il killer più tormentato della tv, interpretato da Michael C. Hall. Sarà proprio lui a dover affrontare diverse sfide, non solo quelle con i nuovi nemici ma anche quelle con sé stesso e, probabilmente, queste saranno le più difficili.

Dexter: Resurrection 2, le prime immagini della seconda stagione non lasciano dubbi

La seconda stagione di Dexter: Resurrection riporterà Dexter Morgan (Michael C. Hall) a New York, dove dovrà affrontare due serial killer, uno già conosciuto e uno nuovo, particolarmente imprevedibile. Contemporaneamente, Dexter dovrà fare i conti con una crisi personale legata al passare del tempo, mentre il figlio Harrison (Jack Alcott) continuerà a cercare il proprio senso della giustizia. Le prime immagini ufficiali diffuse da Paramount+ mostrano alcuni importanti ritorni e possibili sviluppi. In particolare, Harrison appare con quella che sembra essere una divisa delle forze dell’ordine, e questo suggerisce che potrebbe intraprendere una carriera nella polizia. Un’altra foto mostra invece Dexter e Charley (Uma Thurman) mano nella mano e intenti a fissarsi, lasciando aperti molti interrogativi sul loro rapporto e su una possibile nuova alleanza.

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Dexter: Resurrection 2, il cast della seconda stagione

Per quanto riguarda il cast, tra i ritorni più importanti ci sarà Joey Quinn (Desmond Harrington), che potrebbe tornare a sospettare di Dexter e rappresentare una nuova minaccia per lui. Torneranno inoltre Ntare Guma Mbaho Mwine, Kadia Saraf, Dominic Fumusa e James Remar, insieme a Michael C. Hall, Jack Alcott e Uma Thurman. La stagione introdurrà anche diversi nuovi personaggi legati al mondo criminale. Brian Cox sarà The New York Ripper, un serial killer non più attivo ma ancora pericoloso, mentre Dan Stevens interpreterà Don Fant, alias The Five Borough Killer. Gabriel Luna sarà invece Ray Ballard, noto come The Sleepy-Eyed Stranger.

Nel cast, entreranno inoltre, Bokeem Woodbine nel ruolo del Capitano Mixon e Nona Parker-Johnson nei panni di Fiona Mixon. Tornerà anche Krysten Ritter come guest star, anche se non è ancora chiaro in quale forma apparirà: potrebbe trattarsi di una visione di Dexter o di un flashback.

Quando esce la seconda stagione di Dexter: Resurrection e dove vederla in streaming

Attualmente, non sappiamo ancora, di preciso, quando uscirà Dexter: Resurrection 2, ma dovrebbe arrivare entro la fine del 2026 in streaming su Paramount+. Sempre sulla medesima piattaforma, potrete rivedere anche tutti gli episodi della prima. È chiaro che Paramount non ha alcuna intenzione di mollare il mondo di Dexter, visto il grande successo. Questa, si preannuncia una stagione un po’ più oscura della prima e quindi, resta da vedere se il pubblico continuerà a gradire questa ‘scia’ o vorrebbe qualcosa di diverso. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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