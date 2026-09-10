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Dexter: Resurrection 2, la caccia ricomincia (e c’è la data): Michael C. Hall contro due assassini e una crisi. Quando esce la seconda stagione

L'attore statunitense torna nei panni di Dexter per una nuova stagione tra vecchi fantasmi, nuovi assassini e una sfida personale mai affrontata prima.

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Il conto alla rovescia per il ritorno di Dexter Morgan può finalmente cominciare. Dopo aver lasciato il pubblico con qualche interrogativo, Dexter: Resurrection 2 sta per arrivare e, potete stare certi, che spingerà ancora più in là i confini della storia. Michael C. Hall vestirà nuovamente i panni dell’iconico protagonista, alle prese con una New York sempre più pericolosa e con nemici che arrivano da direzioni inattese. Nlle scorse ore, Paramount+ ha svelato quando arriveranno i nuovi episodi. Siete curiosi di conoscere la data? Bene, allora proseguite la lettura.

Dexter: Resurrection 2, quando esce la seconda stagione della serie su Paramount+

La seconda stagione di Dexter: Resurrection debutterà su Paramount+ il 30 ottobre 2026, proprio alla vigilia di Halloween. Il nuovo ciclo di episodi riporterà Dexter Morgan al centro di una storia ancora più tormentata, tra nuovi omicidi, vecchi fantasmi e una crisi personale che metterà alla prova il protagonista. Al centro della nuova storia ci saranno due serial killer, molto diversi tra loro ma entrambi legati al destino di New York. Il primo è Owen Stark, interpretato da Dan Stevens, un assassino soprannominato "il killer dei cinque distretti", che ama giocare con la polizia attraverso minacce e telefonate prima di colpire. Il secondo è Don Framt, affidato a Brian Cox, conosciuto come "lo Squartatore di New York": un vecchio criminale che, pur avendo smesso di uccidere, continua a perseguitare le persone sopravvissute ai suoi delitti. La stagione approfondirà anche il rapporto tra Dexter e Harrison. Mentre il ragazzo continua la sua ricerca di giustizia, padre e figlio saranno trascinati verso la fase più oscura della loro vita.

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Il primo teaser della stagione 2 offre un breve assaggio del nuovo capitolo: Dexter viene mostrato durante una visita oculistica apparentemente ordinaria, mentre deve scegliere degli occhiali. La normalità viene però rapidamente interrotta da immagini decisamente più inquietanti, tra aghi, armi e accoltellamenti, anticipando una stagione ricca di violenza e tensione.

Il cast di Dexter: Resurrection 2

Per quanto riguarda il cast, ci sono dei nuovi arrivi. Ci riferiamo a Bokeem Woodbine nei panni del capitano Mixon e Nona Parker nel ruolo di Fiona, sua figlia e agente dell’unità Omicidi, destinata a diventare anche il nuovo interesse sentimentale di Harrison. Tornano invece Krysten Ritter e David Zayas, rispettivamente come Mia LaPierre e Angel Batista. Tra le guest star spicca infine Gabriel Luna, che interpreterà Ray Ballard, un serial killer noto con il soprannome di "lo Straniero dagli occhi assonnati".

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