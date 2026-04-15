Dexter: Resurrection 2, arriva il nuovo villain e terrorizzerà New York: ecco chi lo interpreta
Dan Stevens entra nel cast fisso della seconda stagione di Dexter: Resurrection: interpreterà un serial killer spietato che sfida la polizia.
Grandi novità per i fan di Dexter: Resurrection, la seconda stagione si arricchisce di un volto di primo piano destinato a lasciare il segno. Dan Stevens, già noto al pubblico per ruoli iconici tra cinema e televisione, entra ufficialmente nel cast come presenza fissa. E non si tratta di un personaggio qualsiasi: il suo ruolo promette di alzare ulteriormente la tensione narrativa. Dopo gli eventi intensi del primo capitolo, la nuova stagione punta ancora più in alto, introducendo una minaccia oscura e imprevedibile. Il risultato? Una sfida ancora più personale per Dexter.
Un nuovo killer mette in crisi Dexter
Il personaggio interpretato da Dan Stevens si chiama Owen Stark, soprannominato "Five Borough Killer", ed è destinato a diventare uno dei principali antagonisti della stagione. Si tratta di un serial killer particolarmente disturbante, che ricorda per modalità e atteggiamento figure come il famigerato Zodiac: ama provocare le forze dell’ordine con telefonate minatorie, annunciando in anticipo i suoi crimini.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Quando dalle parole passa ai fatti, il panico si diffonde rapidamente per tutta New York, mettendo in difficoltà sia la polizia che la città stessa. Questo nuovo "big bad" rappresenta una minaccia concreta e imprevedibile, capace di spingere la storia verso territori ancora più oscuri. Per Dexter, già alle prese con i propri demoni interiori, l’arrivo di Owen Stark potrebbe trasformarsi in una prova decisiva.
Una stagione più cupa tra passato e redenzione
La prima stagione, guidata dallo showrunner Clyde Phillips, riprendeva la storia poche settimane dopo che Dexter Morgan (interpretato da Michael C. Hall) era stato ferito dal figlio Harrison. Risvegliatosi dal coma, Dexter si ritrovava solo, deciso a raggiungere New York per rimediare agli errori del passato e ritrovare suo figlio.
Ma il percorso verso la redenzione si rivela tutt’altro che semplice. Il ritorno di Angel Batista (David Zayas) riporta a galla vecchie questioni irrisolte, mentre padre e figlio si trovano sempre più coinvolti in una spirale di oscurità. La seconda stagione, di cui i dettagli sono ancora top secret, promette di approfondire ulteriormente questo legame complesso, inserendo nuovi pericoli come quello rappresentato da Owen Stark. Nel cast torneranno anche volti già noti, tra cui Uma Thurman, mentre tra le novità più attese c’è anche l’ingresso di Brian Cox, segno che la serie punta a un’espansione sempre più ambiziosa del suo universo narrativo.
Potrebbe interessarti anche
Dexter Resurrection 2, svelato il ritorno che nessuno si aspettava nella seconda stagione: sarà esplosiva
La seconda stagione di Dexter: Resurrection sarà caratterizzata da un ritorno tanto ...
Dexter: Resurrection 2, arriva un villain temuto dai fan: anche il serial killer trema
La seconda stagione di Dexter promette colpi di scena: un nuovo cattivo metterà alla...
Dexter Resurrection 2: Michael C. Hall annuncia la seconda stagione con un video che grida vendetta
Michael C. Hall torna nei panni di Dexter: tra inseguimenti, segreti e un figlio sco...
Dexter Resurrection: il killer più amato della tv 'rivive' nel sequel della serie: la prima stagione su Paramount+
Il killer dei killer sta per tornare e lo farà, promette Hall, con una serie già des...
Dexter Resurrection 2 si farà, ma il prequel Original Sin viene cancellato senza esitazione: il perché di Showtime
Paramount e Showtime scelgono la via più sicura: l'amatissima serie Resurrection avr...
Dexter: Resurrection, un dettaglio stravolge il finale e su YouTube arriva lo spoiler
L'ultimo episodio della stagione 1 del sequel di Dexter porta con sé un elemento che...
La nuova serie dei Duffer Brothers lascia i fan senza parole: ritorno possibile o finale perfetto?
La serie più inquietante del momento potrebbe tornare con una stagione 2: tra finale...
Grey’s Anatomy, colpo di scena nel finale: l'addio (toccante) di due personaggi amatissimi. Ecco cosa hanno detto
Due volti storici di Grey’s Anatomy diranno addio al Grey Sloan nel finale di stagio...