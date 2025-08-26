Dexter: Original Sin, scoppia la polemica dopo la cancellazione della serie. Le reazioni del web La brutta notizia sulla serie prequel del franchise di Dexter ha scatenato migliaia di commenti da parte dei fan delusi e arrabbiati: ecco cosa sta succedendo.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

CONDIVIDI

Nelle ultime ore, la notizia della cancellazione della serie Dexter: Original Sin ha colpito i tanti fan che da tempo erano in attesa di poter vedere una seconda stagione dopo il successo della prima. Il cambio di programma è invece arrivato come un fulmine a ciel sereno e, dopo aver già annunciato in precedenza il rinnovo della serie, Paramount ha deciso di interrompere bruscamente il progetto, una scelta che è stata accolta dai fan con molta delusione e una grande polemica sui social: scopriamo di più.

Dexter: Original Sin, polemica e delusione per la cancellazione della serie

La notizia della cancellazione definitiva di Dexter: Original Sin, la serie prequel del franchise di Dexter ambientata nella Miami del 1991, ha scatenato la rabbia e la delusione dei tanti fan in attesa di poter vedere una seconda stagione dopo aver amato la prima. Molti utenti del web, dopo aver appreso la notizia, si sono infatti sfogati sui social esprimendo tutto il loro malcontento. "Sono davvero devastato e dannatamente furioso… scegliere di cancellare Dexter: Original Sin quando era già stata rinnovata è semplicemente pura malvagità… il cast merita molto di meglio", ha scritto un fan sulla piattaforma X.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

E ancora: "Dexter: Original Sin ha stabilito il record per Showtime ed è stata la loro première più trasmessa in streaming di sempre. Il finale ha avuto ancora più spettatori ed è diventata la serie più trasmessa in streaming su Showtime in un decennio. E la cancellate dopo aver già annunciato il rinnovo?!", "Cancellare Dexter: Original Sin dopo che ha avuto successo e che era già stato rinnovato è la cosa più stupida e crudele che abbia mai fatto Paramount", "Devono riconsiderare la cancellazione di Dexter Original Sin. I fan vogliono saperne di più su questa storia".

Dexter: Original Sin, cast e trama

Ambientato nella soleggiata Miami del 1991, Dexter: Original Sin ci porta nei primi anni della vita di Dexter Morgan, poco dopo la fine dell’università. Afflitto da impulsi sanguinari che non può più ignorare, il giovane Dexter accetta uno stage presso il Dipartimento di Polizia di Miami come analista forense specializzato in tracce ematiche. Con la guida del padre adottivo Harry, famoso detective di omicidi, Dexter impara un rigoroso ‘Codice’ che gli permette di utilizzare i suoi impulsi da killer per eliminare criminali scampati alla giustizia, senza attirare l’attenzione delle autorità. Dexter si ritrova così a dover bilanciare i ritmi quotidiani del laboratorio di medicina legale con i suoi giorni da serial killer.

La serie, che si compone di una sola stagione, presenta un cast ben equilibrato tra giovani talenti e star affermate. Al centro c’è Patrick Gibson, che dà vita a un giovane Dexter Morgan, mentre a guidarlo come figura paterna e morale troviamo Christian Slater nei panni di Harry Morgan. La sorella minore Debra è interpretata da Molly Brown, mentre tra gli altri attori del cast ritroviamo Christina Milian, James Martinez, Alex Shimizu, Reno Wilson e Patrick Dempsey. A completare il cast di grandi attori vi è poi l’iconica Sarah Michelle Gellar.

La serie è attualmente disponibile in streaming su Amazon Prime Video, Paramount Plus e Apple TV.

Potrebbe interessarti anche